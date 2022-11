Ash Ketchum diventa campione del mondo

Il ragazzo di Biancavilla raggiunge il suo obiettivo dopo 25 stagioni, diventando l’Allenatore più forte del pianeta

The Pokémon Company group ha rivelato che Ash Ketchum, il protagonista della serie animata Pokémon, è diventato il più forte Allenatore del mondo dei Pokémon dopo aver vinto il Torneo degli Otto Professionisti del Torneo mondiale per l’incoronazione. Ash assapora il suo trionfo nel più recente episodio della serie Esplorazioni Pokémon Super, andato in onda per la prima volta oggi in Giappone e che sarà trasmesso in tutto il mondo in futuro.



Nella nuova stagione della serie animata Pokémon l’allenamento di Ash e Pikachu è stato messo a dura prova e Ash ha ufficialmente centrato l’obiettivo di diventare il nuovo Monarca del Torneo mondiale per l’incoronazione. Questo storico risultato rappresenta il culmine delle avventure di Ash nel mondo dei Pokémon, tra innumerevoli lotte e imprese ardite vissute nell’arco di 25 anni.



Dall’inizio del loro viaggio nella regione di Kanto, Ash e Pikachu hanno affrontato moltissimi rivali e mancato spesso per un soffio la vittoria ai tornei. I due non si sono però mai persi d’animo e Ash era riuscito ad aggiudicarsi il titolo di primissimo Campione della Lega Pokémon della regione di Alola allo Stadio Manalo, a dimostrazione di quanta strada avesse fatto come Allenatore di Pokémon.



Il titolo di Campione del mondo conseguito da Ash segna un altro momento importante nella cultura di massa nonché un’occasione da festeggiare per i fan dei Pokémon in ogni angolo del pianeta che hanno fedelmente seguito le sue peripezie negli ultimi 25 anni.





“La determinazione e perseveranza dimostrate da Ash Ketchum nel corso di 25 stagioni per raggiungere l’obiettivo di diventare il miglior Allenatore di Pokémon al mondo sono la massima espressione di cosa significa essere un Allenatore”, è il commento di

Taito Okiura

,

vice presidente

dell’ufficio marketing di

The Pokémon Company International

. “Non vediamo l’ora di celebrare questo momento con tutti i fan dei Pokémon quando la nuova stagione della serie

Esplorazioni Pokémon Super

e questo episodio memorabile andranno in onda in tutto il mondo il prossimo anno. Questa è una stagione che i fan non vorranno perdersi!”









I nuovi episodi della serie

Esplorazioni Pokémon Super

vanno in onda ogni sabato alle 9:00 su K2.





