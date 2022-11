Tower of Fantasy svela l'aggiornamento CONFOUNDING LABYRINTH

Oggi, Level Infinite e Hotta Studio svelano Confounding Labyrinth, ultimo aggiornamento di Tower of Fantasy in arrivo il prossimo 22 novembre. Confounding Labyrinth è un enorme e misterioso labirinto sotterraneo situato sotto Mirroria. La materia contenuta in questo spazio caotico non è conforme a nessuna legge conosciuta dell'universo. Nelle profondità dell'oscurità, i Wanderer incontreranno una grande varietà di magnifici scenari, tra cui le rovine di una civiltà sconosciuta.





Il Trailer di Confounding Labyrinth

https://www.youtube.com/watch?v=9EsXx7Zvhms







Oggi viene lanciato anche l'ultimo simulacro, Saki Fuwa. Capitano delle forze speciali della Mirroria Security, Saki Fuwa è l'unica vera umana del gruppo, non avendo mai subito modifiche biomeccaniche. Ama l'antico stile di combattimento del kendo e spesso ne indossa la tradizionale uniforme. Saki Fuwa è in grado di raggiungere uno stato di "Super Flow", ovvero la capacità di concentrare tutta la sua attenzione su un'unica azione, ottenendo un enorme incremento degli attacchi e delle abilità di combattimento. Saki Fuwa è inoltre armata della sua potente arma Heartstream.









Il nuovo Characther Trailer di Saki Fuwa

https://www.youtube.com/watch?v=CWnN-QrbRnc&feature=youtu.be



Altre News per: towerfantasysvelaaggiornamentoconfoundinglabyrinth