It Takes Two - il negozio è ora attivo

Per celebrare il recente lancio di It Takes Two, acclamato dalla critica, su Nintendo Switch, EA e Hazelight offrono ai giocatori altri modi per stare meglio insieme in questa stagione natalizia.

A partire da oggi, i giocatori possono visitare il nuovo merchandising store del gioco per accaparrarsi gli esclusivi articoli a marchio It Takes Two, tra cui le magliette di Moon Baboon, Cutie, Cody, May e Dr. Hakim, una sciarpa, un berretto e una tazza per i giorni più freddi, oltre a un pacchetto di adesivi e spille. Inoltre, i pre-ordini del peluche di Cutie l'elefante iniziano oggi e i giocatori potranno mettere le mani sul personaggio preferito dai fan nel febbraio 2023.



Visitate il negozio ufficiale di It Takes Two visitando QUI.



Originariamente sviluppato da Hazelight Studios, vincitore di un premio BAFTA, e pubblicato sotto l'etichetta EA Originals, It Takes Two è stato recentemente lanciato su Nintendo Switch con il supporto di nuove lingue. Per ulteriori dettagli, visitare QUI.

