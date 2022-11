BATTLEFIELD 2042 - L'ACCESSO GRATUITOARRIVA A DICEMBRE

L'ACCESSO GRATUITO A BATTLEFIELD 2042 ARRIVA A DICEMBRE, CON 3 STAGIONI DI NUOVI CONTENUTI E RICOMPENSE DI ACCESSO EPICHE

L'ultimo video di aggiornamento sullo sviluppo può essere visualizzato qui.

Il team di Battlefield 2042 ha condiviso il suo ultimo video di aggiornamento sullo sviluppo, rivelando una serie di periodi di accesso gratuito* a dicembre per i giocatori di ogni piattaforma che potranno sperimentare tutte le offerte del gioco per un tempo limitato. Questa notizia è stata rivelata prima di un'entusiasmante serie di nuovi contenuti promessi ai giocatori nelle prossime due stagioni e oltre, tra cui mappe rielaborate, un maggior numero di armi Vault e il ritorno alle identità di classe per gli Specialisti.

Il reveal completo della Stagione 3 è dietro l'angolo, con un altro nuovo Specialista, una nuova mappa in un luogo vicino a quelli di DICE, un nuovo Battle Pass, contenuti aggiuntivi del Portale, oltre a nuove tecnologie hardware, eventi, esperienze e altro ancora. Inoltre, il team è già in fase di pre-produzione dei nuovi contenuti che arriveranno dopo la Stagione 4 il prossimo anno... ulteriori informazioni in arrivo su questo fronte!

Periodo di accesso gratuito I giocatori possono accedere durante i periodi di Accesso Gratuito per ottenere il Pacchetto di Benvenuto di Battlefield 2042, che include una collezione di nuovi cosmetici e l'accesso immediato agli Specialisti della Stagione 1 e 2, Lis e Crawford, per un totale di 13 Specialisti tra cui scegliere! Saranno disponibili oltre 15 mappe, tra cui 4 campi di battaglia rielaborati dal lancio di 2042. Inoltre, più di 100 armi e gadget e oltre 40 potenti veicoli possono essere trovati e utilizzati in sei modalità di gioco uniche.

Tutti i livelli di contenuto standard del Battle Pass possono essere sbloccati giocando gratuitamente, e i giocatori possono acquistare un Battle Pass Premium per accedere a un numero ancora maggiore di livelli. I giocatori che decidono di acquistare Battlefield 2042 potranno continuare a giocare con i loro acquisti in-game e con la progressione ottenuta.

Siate i primi ad utilizzare ogni periodo di Accesso Gratuito con queste tempistiche : Xbox: Scarica e gioca gratuitamente dal 1° dicembre alle 21:01 CET al 4 dicembre alle 20:59 CET

Steam: Scarica e gioca gratuitamente dal 1° dicembre alle 19:00 CET al 5 dicembre alle 19:00 CET

PlayStation: Scarica e gioca gratuitamente dal 16 dicembre alle 17:00 CET al 23 dicembre alle 17:00 CET

Prossimi aggiornamenti di Battlefield 2042 Il video di aggiornamento dello sviluppo di oggi offre un assaggio di ciò che accadrà nelle prossime due stagioni di Battlefield 2042. L'aggiornamento più importante è la rielaborazione degli Specialisti, che arriverà nella Stagione 3. Il team ha lavorato per assegnare ogni Specialista a una delle quattro classi riconoscibili, oltre a ridefinire gli equipaggiamenti e le attrezzature a cui avranno accesso. Scopri le ultime novità su questa rielaborazione sul blog di sviluppo qui.

Il video di aggiornamento sullo sviluppo entra anche nel dettaglio della pletora di nuovi contenuti in arrivo con le prossime stagioni, includendo video flyover delle imminenti rielaborazioni di Manifest e Breakaway. Il team ha anche messo in evidenza alcune delle nuove armi Vault in lavorazione, che i giocatori potranno guadagnare durante la Stagione 3.

