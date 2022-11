Dead Space - I doppiatori di annunciati attraverso la Community “The Bench”

Se ve lo foste perso, oggi EA e Motive Studio hanno annunciato alcuni dei talentuosi doppiatori che daranno vita al remake del classico survival horror fantascientifico Dead Space. L'annuncio è stato fatto attraverso l'account Instagram ufficiale di Dead Space "The Bench", che ha sfidato i fan a completare i puzzle per sbloccare notizie esclusive su Dead Space e contenuti digitali, tra cui, recentemente, una guida al cosplay di Isaac Clarke. I follower di The Bench, noti come Comms Relay Crew, ricevono sporadiche informazioni sulle missioni dal Direttore Tecnico Ariel Rousseau, un nuovo personaggio di Dead Space a bordo della USG Ishimura che ha bisogno dell'aiuto della Comms Relay Crew per ripristinare le comunicazioni sulla navicella.

Lo scorso anno, il franchise ha annunciato che il protagonista Isaac Clarke, precedentemente muto, sarebbe stato doppiato da Gunner Wright, la voce originale di Isaac in Dead Space 2 e 3. Qui di seguito trovate l'elenco dei nuovi doppiatori annunciati, insieme ai personaggi che doppieranno e ad alcuni dei loro progetti più noti:

Tanya Clarke - Nicole Brennan Tanya Clarke riprende il ruolo di Nicole, a cui ha fornito la voce e l'immagine in Dead Space 2 nel 2011. La Clarke è nota anche per aver interpretato Becky in A Beautiful Mind, Emily Lotus in Banshee, la regina Rynda in Inhumans e altro ancora. Anthony Alabi - Zach Hammond L'ex atleta della NFL Anthony Alabi interpreterà Hammond nel remake. In precedenza Alabi ha recitato nella commedia Netflix Family Reunion nel ruolo di Moz McKellan ed è apparso in ruoli ricorrenti in Shameless di Showtime, Bosch di Amazon e Raven's Home di Disney. Brigitte Kali Canales - Kendra Daniels Brigitte Kali Canales interpreta Kendra nel remake. In precedenza la Canales ha avuto ruoli ricorrenti come Rachel in Fear of the Walking Dead e Trace Martez in Star Wars: The Clone Wars e Star Wars: The Bad Batch. Attualmente Canales è presente anche in S.W.A.T. nel ruolo dell'agente Alexis Cabrera. Faran Tahir - Challus Mercer Mercer sarà interpretato da Faran Tahir. Tahir è noto per aver interpretato Raza in Iron Man, il Capitano Robau in Star Trek, il Presidente Patel in Elysium e altro ancora. Questa ricompensa rivelata da The Bench è la quarta delle 12 ricompense che devono ancora essere rivelate. Tenete d'occhio The Bench e l'account Twitter ufficiale di Dead Space per ulteriori dettagli in vista del lancio del 27 gennaio!

Altre News per: deadspacedoppiatoriannunciatiattraversocommunity“the