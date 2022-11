Superbonus, ecco le novità : crediti di imposta, sconto benzina e bollette a rate

Prorogad'e scontidelleper le aziende, bonus azienda esentasse fino a 3mila euro e innalzamento del tetto di cassa. Ma anche il rilascio delle esercitazioni e, a sorpresa, la revisione del. Via libera in CdM al decreto aiuti quater che, sfruttando tutta la tesoreria di 9,1 miliardi certificata dal Nadef, conferma una serie di misure già in qualche modo annunciate sul fronte costo-energia, ma anche qualche extra dell'ultimo minuto.

Il dl estende innanzitutto, fino a fine anno, i crediti d'imposta per le imprese (con aliquote maggiorate al 40% per le imprese energivore e gas-intensive e al 30% per le piccole imprese che utilizzano energia con potenza a partire da 4,5 kW) e il taglio delle accise sulla benzina (scadrebbe il 18 novembre, è posticipato al 31 dicembre): due misure che assorbono complessivamente circa 4,4 miliardi. Per aiutare le imprese a far fronte alle costose bollette c'è anche la possibilità di richiedere il pagamento rateale: il provvedimento, finanziato attraverso un fondo Mef che va da 2 a 5 miliardi, è destinato alle "imprese residenti in Italia" e prevede la possibilità di pagare a rate (con un massimo di 36 rate mensili) le somme eccedenti l'importo medio contabilizzato nel corso del 2021 per i consumi effettuati dal 1 ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023; il pagamento rateale decade in caso di mancato adempimento di due rate, anche non consecutive. Finalmente arriva la revisione del Superbonus: la norma non risolve il problema dei crediti incagliati ma abbassa la percentuale di sconto dal 110% al 90% nel 2023.

Il taglio vale sia per i condomini che per le ville, che altrimenti sarebbero state completamente esclusi dal bonus, ma purché siano l'abitazione principale e purché il proprietario abbia un reddito inferiore a 15.000 euro (soglia variabile in base al quoziente familiare). Tuttavia, per chi ha già iniziato i lavori completando il 30% entro settembre di quest'anno, il bonus resta super al 110% fino al 31 marzo 2023.

