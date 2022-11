DRAGON AGE: ABSOLUTION DEBUTTA A DICEMBRE SU NETFLIX

DRAGON AGE: ABSOLUTION DEBUTTA VENERDÌ 9 DICEMBRE SOLO SU NETFLIX

GUARDA/CONDIVIDI IL NUOVO TRAILER, LA KEY ART E LE IMMAGINI IN ANTEPRIMA

I DOPPIATORI INCLUDONO KIMBERLY BROOKS, MATT MERCER, ASHLY BURCH, SUMALEE MONTANO, PHIL LAMAR, KESTON JOHN, JOSH KEATON E ZEHRA FAZAL





Dragon Age: Absolution | Official Trailer | Netflix

https://www.youtube.com/watch?v=X7MZuR8RM48



BENVENUTI NELLA STORIA DI MIRIAM...

Quando una rapina ai danni dell'uomo più potente di Tevinter va a rotoli, una mercenaria elfica di nome Miriam (Kimberly Brooks) è costretta a una disperata lotta per la sopravvivenza. Per salvare se stessa e i suoi amici, Miriam dovrà affrontare il tragico passato da cui ha cercato di fuggire per tutta la vita.

Lancio del titolo: 9 dicembre 2022

Studio: Red Dog Culture House, Bioware

Formato: 6 episodi da 30 minuti

Produttori esecutivi: Mairghread Scott, Chris Bain, Matthew Goldman, John Epler

Scrittori: Mae Catt, Tim Sheridan, Mairghread Scott

Regia: Ki Yong Bae

Showrunner: Mairghread Scott

Prodotto da: Red Dog Culture House

I doppiatori sono

Kimberly Brooks nel ruolo di MIRIAM - Una pragmatica mercenaria elfica sfuggita alla schiavitù di Tevinter, Miriam è chiusa in se stessa per molti che la conoscono. Ma la sua natura eroica risplende quando è costretta a confrontarsi con la nazione che ha distrutto la sua vita e con l'uomo che è alla base della sua infelicità.

Matt Mercer nel ruolo di FAIRBANKS - Veterano della lotta per la libertà, Fairbanks guida i nostri eroi con un caloroso senso dell'avventura, un paio di pugnali e un sorriso affascinante.

Ashly Burch nei panni di QWYDION - un Mago Qunari spumeggiante con un'inclinazione per le esplosioni, Qwydion è un chiacchierone dal cuore aperto e facilmente distraibile, in grado di radere al suolo un edificio o di curare i postumi di una sbornia, a seconda della situazione.

Sumalee Montano nel ruolo di HIRA - Maga idealista, Hira spera di riaccendere il suo rapporto con Miriam e di portare avanti la sua implacabile crociata contro Tevinter. Ma un terribile segreto metterà a rischio entrambi.

Phil Lamar nel ruolo di ROLAND - Nonostante il suo atteggiamento disinvolto, l'affascinante Roland possiede una grinta senza pari. Quando il disastro incombe e tutto sembra perduto, Roland è sicuro come la lama che brandisce.

Keston John nel ruolo di LACKLON - Un Signore della Fortuna nanico, Lacklon è un burbero combattente, un attaccabrighe nato, un vero e proprio cacciatore di gloria e un codardo quanto basta per assicurarsi di rimanere in vita.

Josh Keaton nel ruolo di REZAREN - Nato da un privilegio e tormentato da una tragedia, Rezaren si considera un uomo buono in un mondo malvagio. Intelligente e carismatico, Rezaren è determinato a costruire un futuro migliore per tutti gli abitanti di Tevinter, a qualunque costo.

Zehra Fazal nel ruolo di TASSIA - Doverosa e laboriosa, Tassia chiude un occhio su tutto ciò che non corrisponde ai suoi standard morali. Ma nemmeno lei sarà in grado di ignorare per sempre i peccati di Tevinter (o di Rezaren)...

Creato in collaborazione con BioWare (creatori del pluripremiato franchise di videogiochi Dragon Age), Dragon Age: Absolution è ambientato a Tevinter e presenta un insieme di nuovi personaggi ispirati alla tradizione di Dragon Age, tra cui elfi, maghi, cavalieri, Qunari, Templari Rossi, demoni e altre sorprese speciali.

Informazioni su Dragon Age: dal suo debutto nel 2009, la pluripremiata serie di videogiochi ha portato i giocatori nel mondo di Thedas con storie ricche, personaggi indimenticabili e luoghi bellissimi e mortali da scoprire. Il prossimo gioco di Dragon Age, Dragon Age: Dreadwolf, sarà un'esperienza incentrata sul giocatore singolo che si baserà ulteriormente su questa incredibile avventura.

Altre News per: dragonabsolutiondebuttadicembrenetflix