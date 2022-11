NZXT CAM: arriva il supporto a IFTTT

NZXT, fornitore leader di hardware, software e servizi per la community PC gaming, è felice di annunciare che NZXT CAMsupporterà ufficialmente IFTTT!

IFTTT è l'acronimo di "If this then that" ed è un servizio che permette di creare "applicazioni" basate sul concetto "if this then that". Grazie all’integrazione con IFTTT, gli utenti NZXT CAM potranno ora creare applicazioni in grado di interagire con i dispositivi e i servizi che li circondano e con alcuni dei più popolari servizi online, come Google, Amazon e Spotify. Ciò significa che ora sarà possibile utilizzare i dati presenti in NZXT CAM, come le temperature e l'utilizzo di CPU e GPU, le impostazioni di illuminazione RGB e le GIF del Kraken Z, e farli interagire con IFTTT. Questo apre le porte a stimolanti e fantastiche interazioni.

QUINDI, COSA PUÒ FARE IFTTT?

Supponiamo che vogliate creare una riunione ricorrente con il vostro capo su Google Calendar. Dopo alcune semplici impostazioni, a inizio riunione il setup si illuminerà di rosso e una gif di Darth Vader apparirà sul vostro Kraken Z. In questo modo sarà impossibile dimenticare un incontro importante o qualsiasi altro promemoria.

Un'altra possibile interazione con CAM e IFTTT potrebbe basarsi sulla temperatura del vostro PC. Sappiamo tutti che i nostri computer generano una grande quantità di calore e le nostre stanze possono diventare molto calde. Soprattutto in estate. Ora, grazie all'integrazione con IFTTT, è possibile impostare il termostato di casa, un ventilatore o un condizionatore in modo che si accendano quando il PC raggiunge una certa temperatura, così da raffreddare la stanza quando il computer inizia a scaldarsi. Le possibilità sono infinite!

IL PROSSIMO PASSO?

Il team dietro a NZXT CAM ha lavorato duramente per garantirne stabilità e affidabilità e per sviluppare nuove funzioni per i prodotti futuri. Siamo certi del grande potenziale di NZXT CAM e non vediamo l'ora di mostrarvi cosa abbiamo in serbo per voi.

Con le infinite possibilità offerte da IFTTT, non vediamo l'ora di vedere le creazioni della community. Vi invitiamo a condividere le vostre automazioni con noi sui social media. Unitevi alla community NZXT seguendoci su Twitter, Instagram, TikTok e unitevi al nostro server discord. Questo è il posto migliore per interagire con i membri della community e per restare sempre informati su NZXT CAM e il mondo NZXT.

Altre News per: nzxtarrivasupportoifttt