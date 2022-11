Pugile David Morrell umilia l'avversario e balla e imita Ronaldo : Aidos Yerbossynuly in gravi condizioni

L'incontro di boxe tra il cubanoe il kazako, valido per il titolo dei supermedi WBA, ha avuto un finale drammatico. Al dodicesimo round ilkazako è crollato al tappeto, svenuto e costringendo l'arbitro a sospendere il match e ad accertarsi delle sue. L'ambulanza ha immediatamente portatoall'Hennepin County Medical Center.





Le sue condizioni sono apparse immediatamente gravi. Il manager ha spiegato che il Pugile è stato operato per un'emorragia cerebrale ed è stato messo in coma indotto. L'atteggiamento di Morrel ha colpito il pubblico. Il cubano, pur avendo notato le condizioni dell'avversario, prima lo ha deriso (mimando il gesto del sonno), poi lo ha colpito con un gancio destro durissimo (che ha messo KO Yerbossynuly) e poi si è scatenato con una danza e un'esultanza per Cristiano Ronaldo. A smorzare le polemiche sono arrivate le parole dell'assistente tecnico Emanuel Savoy: "In realtà avevo l'asciugamano in mano. Aidos voleva continuare. Il suo allenatore voleva che continuasse. Ha valutato Aidos e ha detto che poteva continuare. Prima del ko lo ha fatto riconobbe l'arbitro, guardò in alto e disse di sì, voleva continuare fino alla fine".

