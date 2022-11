Seagate - arriva l'unità disco ispirata a God of War Ragnarök

Seagate potenzia la capacità di storage di PlayStation con l'unità disco ispirata a God of War Ragnarök

L'HDD esterno in edizione limitata offre un

device da collezione unico nel suo genere





Paesaggi mitici, temibili divinità e mostri norreni attendono Kratos e Atreus per esplorare i Nove Regni nell'attesissimo God of War Ragnarök, in arrivo a novembre. Il seguito dell'acclamato titolo God of War di PlayStation è destinato a conquistare l'immaginazione dei giocatori ed ha ispirato Seagate ad offrire una nuova unità disco rigido (HDD) esterna in edizione speciale con una grafica unica ispirata al gioco.

Oltre alla gamma in espansione di device di storage per PlayStation di Seagate, la nuova unità dedicate God of War Ragnarök in edizione limitata per le console PlayStation5 e PlayStation4 presenta un design straordinario ispirato al titolo e una luce LED RGB personalizzabile. L'HDD esterno da 2 TB espande la capacità di memorizzazione consentendo ai giocatori di gestire rapidamente l’archiviazione della console e dedicare più tempo al gioco.

Specificamente progettata e ottimizzata con il firmware per interagire con le console PS4 e PS5, l'unità è leggera e offre un'installazione plug-and-play in meno di due minuti, senza bisogno di ulteriori strumenti. Connessa e alimentata con USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) ad alta velocità, l'unità di storage addizionale di Seagate per le console PlayStation non necessita di un cavo di alimentazione separato, rendendo più facile per i giocatori giocare da qualsiasi luogo. L'unità offre anche la possibilità di giocare ai giochi per PS4 direttamente installati dall'unità.

Con una garanzia di tre anni per garantire la massima tranquillità ai giocatori, l'unità di gioco God of War Ragnarök da 2 TB in edizione speciale di Seagate è disponibile da Novembre al prezzo di 175,49 €.

Per completare la dotazione dedicata a God of War, i giocatori possono anche equipaggiarsi per la battaglia di Ragnarök con un controller DualSense in edizione limitata di Sony. Ispirato al mondo norreno di Midgard, con il suo esclusivo design bicolore blu freddo su bianco gelido, impreziosito dalle insegne dell'orso e del lupo, che rappresentano Kratos e Atreus, il controller è il complemento perfetto per l'hard disk.

