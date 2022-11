BACK 4 BLOOD - ANNUNCIATO IL DLC “FIUME DI SANGUE”

La terza espansione del gioco arriverà il 6 dicembre insieme alla modalità PvE gratuita “Prova del Parassita”

Warner Bros. Games e Turtle Rock Studios hanno annunciato oggi alcuni dettagli relativi al prossimo DLC diBack 4 Blood, “Fiume di Sangue”, in arrivo il 6 dicembre come parte delPass annuale di Back 4 Blood, di Back 4 Blood: Deluxe Editione Back 4 Blood: Ultimate Edition oppure acquistabile separatamente.

River of Bloodpresenta una nuova storia con una coinvolgente missione in cinque mappe che vedrà i giocatori risalire il fiume e fermarsi in diversi punti lungo il cammino per raccogliere le risorse e affrontare nuovi nemici. Per assistere al meglio gli Sterminatori, l'espansione ci fa conoscereTala, un'emarginata appartenente a una setta ora Sterminatrice, accompagnata da un partner Infestato di nomeJeff, un amichevole e altissimo deforme che può essere evocato per aiutare la squadra. Jeff scatena un putiferio quando viene chiamato con un fischio da Tala o da altri Sterminatori della sua squadra.River of Blood comprende anche otto skin esclusive per i personaggi e 12 per le armi, armi, accessori e nuove carte.



Back 4 Blood – “Children of the Worm” Launch Trailer



https://youtu.be/R6ZLD7exr8k?t=5



Insieme all’espansione“Fiume di Sangue” sarà disponibile anche l'aggiornamento gratuito “Prova del Parassita”, una modalità PvE cooperativa in cui i giocatori se la dovranno vedere con quattro mappe, e lungo il percorso potranno anche raccogliere punti rifornimento. I giocatori potranno aggiungere modificatori corruzione o scegliere i sentieri più tortuosi per aumentare la difficoltà e il numero di punti rifornimento ottenuti. CompletareTrial of the Worm con un punteggio alto per finire in cima alla classifica online, inoltre, offrirà nuovi livelli di sfida e più difficoltà personalizzate.

Infine, dal 6 dicembre 2022 al 4 gennaio 2023 tornerà l'evento natalizio di Back 4 Blood, in cui i giocatori troveranno decorazioni natalizie a Fort Hope, ascolteranno canzoni di Natale al jukebox e otterranno costumi, emblemi, skin per armi e graffiti stagionali. Maggiori dettagli arriveranno più avanti.

River of Bloodè il seguito diFigli del ParassitaeTunnel del terrore, DLC già disponibili.

Back 4 Blood – “Children of the Worm” Launch Trailer

https://youtu.be/8WYlMdEa8sc



Back 4 Blood

è un avvincente sparatutto cooperativo in prima persona in cui si combattono zombie, realizzato dagli sviluppatori di Turtle Rock Studios e disponibile per le console Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 e PlayStation 4 e per PC. La storia diBack 4 Blood è ambientata dopo una catastrofica epidemia, durante la quale la maggior parte dell'umanità è stata spazzata via o è rimasta contagiata da un parassita chiamato Verme del Diavolo. Un gruppo di veterani dell'apocalisse, temprati da terribili eventi e pronti a lottare per difendere ciò che resta dell'umanità, ha adottato il nome di Sterminatori e si è riunito per combattere gli orribili mostri conosciuti come Infestati e riprendere il controllo del mondo.

Altre News per: backbloodannunciato“fiumesangue”