Maca del Perù : Benefici e Proprietà

La Maca del Perù è una pianta straordinaria, che arriva direttamente dal continente sudamericano. È una pianta ricca di sostanze nutritive e di importanti principi attivi consumata per millenni dalle popolazioni indigene dell'America Latina e Centrale, che ne hanno goduto dei benefici consumandola regolarmente.

Fonte di energia, favorisce le prestazioni fisiche

La Maca del Perù è una pianta che viene utilizzata principalmente come integratore alimentare per le sue proprietà. È molto apprezzata dagli sportivi che lo consumano per le sue virtù sulla prestazione fisica e sulla resistenza. La pianta influenza direttamente la produzione di testosterone, un ormone essenziale per lo sviluppo muscolare.

Gli atleti la apprezzano anche per le sue proprietà energizzanti. Soprattutto perché la pianta è un ottimo adattogeno naturale. In quanto tale, aumenta i livelli di energia e vitalità nel corpo. Infine, la maca contiene una notevole quantità di aminoacidi, alcuni dei quali essenziali che in combinazione ad altri ingredienti naturali presenti negli integratori deravis rimane una buona scelta per aumentare la massa muscolare e per mantenere una dieta equilibrata.



Sebbene sia spesso chiamata "ginseng peruviano", la maca ha diverse differenze con il ginseng. Queste due piante agiscono in modo diverso sul corpo. Ciò che il ginseng porta alla mente, la maca porta al corpo. Si tratta di due piante complementari che possono essere combinate perfettamente. Alcuni dei loro vantaggi sono complementari, mentre altri sono aggiuntivi.



Aiuta a stimolare l'attività intellettuale

Oltre a fornire energia al corpo, la maca del Perù stimola l'attività intellettuale. Le sue proprietà adattogene ne fanno una pianta da prediligere in caso di stanchezza, stress o superlavoro. La pianta agisce sui livelli di malondialdeide e acetilcolinesterasi. Inoltre possiede proprietà antiossidanti (soprattutto maca nera) che riducono notevolmente lo stress ossidativo e la sua incidenza. È così che la pianta aiuta a stimolare l'attività cerebrale e aiuta a migliorare le capacità di apprendimento. La maca aiuta davvero con l'equilibrio intellettuale.



La Maca del Perù contiene glicina, un aminoacido comunemente usato per combattere la depressione. Inoltre, i suoi composti agiscono come neuroprotettori contro le malattie neurodegenerative. Può quindi essere utilizzata per prevenire il morbo di Parkinson e molti altri.



Aiuta a mantenere l'equilibrio mentale ed emotivo

Oltre a stimolare il cervello e l'attività intellettuale, la maca del Perù funge da regolatore. È ricca di aminoacidi essenziali e partecipa alla regolazione degli ormoni, intervenendo nel cervello e nelle ghiandole surrenali. In questo modo i suoi principi attivi sono in grado di regolare le secrezioni di endorfine e serotonina: due ormoni associati alla felicità e al benessere.



La maca del Perù partecipa davvero all'equilibrio ormonale e questo grazie alla presenza di steroli vegetali nella sua composizione. La pianta ha la capacità di stimolare il sistema endocrino, che favorisce un migliore equilibrio ormonale e agisce su diverse ghiandole: surrenali, testicoli, ovaie, pancreas, tiroide. Inoltre, la pianta stimola anche i cicli del sonno e la memoria, oltre alle funzioni cerebrali.

Migliora la libido e il desiderio sessuale

La Maca del Perù è famosa nel mondo per la sua funzione afrodisiaca e la sua capacità di ripristinare una vita sessuale ricca e appagante. La pianta, infatti, è uno dei migliori afrodisiaci naturali al mondo, insieme al cacao e al ginseng. Uomini e donne che incontrano difficoltà possono rivolgersi all'integratore alimentare naturale altamente efficace. Lo stesso vale per coloro che desiderano aumentare il proprio desiderio sessuale. Il consumo di maca dal Perù migliora notevolmente la qualità delle relazioni intime.



La pianta è comunemente usata per combattere la disfunzione erettile o problemi di frigidità. È efficace contro la maggior parte dei disturbi sessuali. Inoltre, la maca può anche combattere alcune cause della mancanza di libido come essere stress, ansia e depressione.

Rafforza il sistema immunitario

Il sistema immunitario è anch'esso una delle funzioni corporee che trae benefici dalla Maca peruviana. I principi attivi della pianta sudamericana, infatti, stimolano le difese naturali del nostro organismo. La pianta agisce come un tonico naturale che ci rende più resistenti a virus, batteri e altri agenti infettivi. Il nostro corpo beneficia quindi di una migliore risposta immunitaria.

La Maca ci fornisce i nutrienti essenziali per il recupero, soprattutto quando il corpo è messo a dura prova dallo stress o dalla fatica (fisica e/o mentale). Il potenziamento degli ormoni è essenziale per stimolare la produzione di globuli bianchi da parte delle ghiandole surrenali. In questo modo garantiamo la buona salute del corpo in ogni circostanza.



I componenti naturali della maca hanno qualità sedative, espettoranti e analgesiche. Queste qualità sono molto utili al corpo umano che li usa per scongiurare agenti patogeni, malattie e proteggersi da determinati disturbi. La maca contiene anche vitamine C ed E che sono naturalmente antiossidanti (oltre ad altri composti antiossidanti). Queste vitamine e sostanze nutritive aiutano a rafforzare l'immunità.

