Mass Effect N7 Day

BioWare ed EA festeggiano i quasi 15 anni dell'amata serie Mass Effect e hanno pubblicato un nuovo post sul blog pieno di contenuti per la community, che rende possibile tutto ciò che fanno. All'interno di questo blog, i lettori troveranno il nuovo ed entusiasmante asset di Mass Effect, oltre a:

Un riflettore sulla leadership di Mass Effect che dà vita al prossimo gioco di Mass Effect + una lettera del direttore del progetto Mike Gamble

Oggetti indossabili a tema Mass Effect in arrivo in The Sims 4 il 17 novembre

Nuovi gadget per l'N7 Day disponibili presso i rivenditori online

Concept art del team di Next Mass Effect

Mass Effect Legendary Edition in vendita su EA App e Steam

Confronto visivo tra la trilogia di Mass Effect (Xbox 360) e la Legendary Edition (Xbox One)

