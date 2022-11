Trust GXT 764 Glide-Flex XXL RGB Recensione

Tappetino veramente eccezionale





Il Trust GXT 764 Glide-Flex XXL RGB è forse uno dei migliori tappetini per mouse che io abbia mai provato. È flessibile, non scivola e ha una illuminazione RGB veramente ben fatta. Ecco cosa ne penso nella recensione.

Uso Quotidiano



Il tappetino è arrotolato attorno a un cilindro dentro una grande scatola dove si possono leggere alcune informazioni. Oltre al tappetino nella scatola si trova un manuale veloce, un adesivo e un cavo USB, da 1,80 cm, per collegarlo al PC. Una volta disimballato si adagia perfettamente alla scrivania senza creare alcuna piega. Il materiale è in gomma di ottima fattura e ha una colorazione nera. Le sue dimensioni sono enormi; infatti, misura 93 cm di lunghezza, 30 di profondità e tre spessore. Il punto forte del prodotto è il bordo RGB illuminato a LED.



È completamentee non serve alcun software per attivarlo o per cambierei colori. Quest'ultimi sono sette, si cambiano tramite un tasto, e sono tutti molto luminosi e belli da vedere. Il tappetino è alimentato da unain alto a sinistra e può anche funzionare senza essere collegato al. La sua funzionalità è stata testata su due diverse superfici. Su un tavolo di vetro e su un tavolo truciolare liscio. Tutto è andato benissimo, grazie alla sua base antiscivolo in gomma è rimasto molto stabile e non si è mosso di un solo millimetro. I tre mouse provati, un, un Roccat Kone XP 2022 e un Logitech M90 viaggiavano fluidoi, precisi e veloci grazie alla superficie molto liscia e al tatto quasi setosa. Essendo il prodotto flessibile, sarà possibile arrotolarlo comodamente e portarlo con se ovunque sia necessario.

Grazie alla sua lunghezza può ospitare anche una grande tastiera da gaming; così da facilitare i giocatori durante le partite più incandescenti. Ilgrazie alla sua superficiale ottimizzata consente uno spostamento perfetto di qualsiasi mouse; inoltre, oltre al gioco è adatto anche a chi vuole usarlo per lavorare. Le uniche critiche che mi sento di fare a questo prodotto sono due: la prima è che 30 cm di profondità possono risultare "pochi" a chi è abituato a usare tappetini più grandi. La seconda è che il bordoalla lunga può dare fastidio al polso. Ovviamente sono critiche soggettive e personali che non tutti noteranno. Per il resto il tappetino è veramente il top se consideriamo il suo ottimo prezzo di vendita.

Forma - rettangolo

Caratteristiche - Antiscivolo

Arrotolante - sì

Supporto per il polso - No

Bordi - illuminato

Progettato per il gioco - sì

Retroilluminazione - sì

Materiali - Gomma morbida, poliestere

Tipo di sensore - laser, ottico

Dimensioni - 930x300x3mm

Peso - 560 g

Peso dell'unità principale

Garanzia - 2 anni

Tappetino per mouse XXL

Adesivo Gaming

Raccomando il tappetinoper tutte le ottime caratteristiche. È costruito con materiali di qualità, la luce dei LED da fastidio e tutti i mouse testati sono stati precisi e veloci. La sua profondità potrebbe sembrare poca, ma nell'uso quotidiano non da alcun problema. La sua qualità prezzo è davvero imbattibile.

Altre News per: trustglideflexrecensione