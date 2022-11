EICMA 2022: Nilox presenta le sue novità

Nilox presenta a EICMA 2022 la nuova action cam 4K DIVE



Compagna di ogni avventura, dagli sport outdoor al diving, la nuova action cam arricchisce la già vasta offerta del brand per immortalare ogni momento

(Stand I13 – Padiglione 11)



Nilox, brand di tecnologia per sport e vita all’aria aperta del Gruppo Esprinet, presenta all’Esposizione Internazionale Ciclo Motociclo e Accessori la sua nuova 4K DIVE. Compagna di avventure anche sott’acqua, è l’action cam perfetta per tutti gli sportivi che vogliono immortalare ogni istante con video in 4K a 60 fps.



“Movimento e tecnologia sono due dei pilastri su cui si basa il brand Nilox e ben si concretizzano nella nuova action cam: la 4K DIVE è un modello smart, capace di accompagnare le persone in ogni loro avventura, dalle immersioni alle giornate all’aria aperta”, ha commentato Simona Ceriani, Country Manager Consumer Italy del Gruppo Esprinet. “Siamo lieti di tornare a EICMA con un modello che va ad arricchire una gamma di prodotti già estesa, con l’obiettivo di intercettare un target di consumatori alla ricerca di caratteristiche innovative ad un prezzo competitivo”.



4K DIVE: l’action cam subacquea per ogni tipo di avventura



L’ultima novità tra le action cam di Nilox è resistente e waterproof, in grado di seguire l’utente ovunque: la nuova 4K DIVE può infatti raggiungere i 10 metri di profondità senza custodia e, con il case protettivo (in dotazione), consente riprese fluide fino a 30 metri. Funzionalità e versatilità sono a portata di mano, grazie al doppio schermo a colori, di cui quello posteriore touch, con cui regolare tutte le impostazioni in modo semplice e veloce.

Grazie al grandangolo a 170°, alla risoluzione in 4K a 60 fps e allo stabilizzatore elettronico è possibile catturare ogni dettaglio dell’ambiente circostante e scattare splendide prospettive panoramiche. Compagna ideale di qualsiasi attività outdoor – dalle immersioni, agli sport invernali – è provvista di una memoria fino a 128 GB e di due batterie dalla capacità di 1050 mAh per evitare lo spegnimento nei momenti migliori. Inoltre, 4K DIVE è una action cam smart, utilizzabile anche da remoto: grazie alla connettività Wi-Fi ed all’applicazione dedicata, disponibile sia su store Android e Apple Store, si può comandare, registrare e visualizzare i propri video direttamente dallo smartphone.



4K DIVE sarà disponibile a partire da febbraio 2023 a un prezzo al pubblico consigliato di 199,95 €.







EICMA 2022:

Nilox presenta una gamma ampliata di e-bike e monopattini elettrici

dall’animo italiano

Dalle giornate in città alle esperienze più estreme off-road:

le proposte adatte a qualsiasi tipo di esigenza

(Stand I13 – Padiglione 11)

Nilox, torna all’Esposizione Internazionale Ciclo Motociclo e Accessori con tante novità che si aggiungono alla già ampia gamma di e-bike e innovativi monopattini elettrici per permettere a tutti di affrontare ogni giornata con dinamicità, alla guida di mezzi smart e performanti.

Dopo il successo riscosso lo scorso settembre a IFA, a Milano sarà possibile toccare con mano il monopattino S1 che offre un’esperienza di guida superiore e pone sicurezza ed affidabilità al centro, grazie alle frecce direzionali sia posteriori che anteriori. In fiera saranno presenti anche due modelli di e-bike che arricchiscono l’offerta, che spazia da comode City Bike a sportive MTB o Fat Bike, e vanno a soddisfare due segmenti in crescita, ossia la e-bike Cargo Light, pensata per coloro che necessitano di maggiore spazio per riporre i propri effetti personali, e la e-bike per bambino che permette ai più piccoli di vivere avventure all’aria aperta in totale sicurezza. Non solo, in occasione di EICMA 2022 verranno mostrati in anteprima tre nuovi modelli di e-bike con motore centrale, in grado di calibrare l’assistenza erogata in fase di pedalata. La pratica K1 MID, la sportiva K2 MID e la performante K3 MID sono una nuova conferma della capacità del brand di non fermarsi mai e continuare a migliorare quanto già raggiunto in termini di affidabilità, tecnologia e caratteristiche tecniche. Non solo, le tre nuove e-bike sono un’esaltazione dell’elevata maestria ed abilità tecnica del Bel Paese, in quanto interamente assemblate in Italia con componenti principali italiani, come cerchi DRC o pneumatici VITTORIA. Inoltre, tutti e tre i nuovi modelli montano anche motori e display di virtuose aziende italiane, come OLI eBike Systems, Polini o Askoll.

“Il mondo della mobilità elettrica è in continua evoluzione: impossibile restare fermi, soprattutto per noi che facciamo dell’innovazione il nostro credo. Il 2022 è stato un anno importante per Nilox, solo negli ultimi tre mesi abbiamo presentato cinque nuovi modelli di e-bike e un nuovo monopattino elettrico, soluzioni che ridefiniscono gli standard tecnologici applicati alla smart mobility. Movimento, innovazione e scelte sostenibili sono le fondamenta su cui verte ogni nostra scelta e ci permettono di ideare prodotti hi-tech capaci di rispondere con prontezza e precisione ai desideri di consumatori sempre più consapevoli, che ambiscono a stare al passo con i tempi senza scendere a compromessi”, ha commentato Simona Ceriani, Country Manager Consumer Italy del Gruppo Esprinet.

K1 MID: la e-bike per affrontare le sfide quotidiane

La City K1 MID è la nuova proposta targata Nilox perfetta per spostarsi comodamente e in piena sicurezza tra le vie della città, diventando la soluzione ideale per tutti coloro che amano portare a termine le proprie commissioni in modo facile e sostenibile. Il modello, che presenta un telaio in alluminio, è dotato di motore centrale OLI Sport One 36 V 250 W – 60 Nm che consente di raggiungere i 25 km/h e offre una pedalata naturale e fluida, adatta ad ogni tipo di percorrenza e terreno. Le caratteristiche distintive di questa nuova City bike, tra cui la batteria removibile al litio da 36 V 13 Ah – 468 Wh, la forcella Airfly e il cambio SHIMANO Tourney a 7 velocità, le permettono di spostarsi agilmente, godendo di un’autonomia in uso continuo fino a 80 km. Inoltre, le robuste ruote KENDA 28" x 1.95" offrono un’esperienza di guida piacevole e sicura in ogni situazione. La sicurezza, infatti, è la caratteristica che accomuna tutti i prodotti Nilox e K1 MID non fa eccezione: per tutelare i ciclisti anche durante le ore notturne, questa e-bike monta delle luci LED sia frontali che posteriori, mentre il sistema di freno a disco idraulico SHIMANO M200 anteriore e posteriore assicura il massimo controllo. Infine, attraverso un comodo display OLI LCD è facile tenere monitorate numerose informazioni, tra cui autonomia della batteria, velocità massima, chilometri percorsi, per avere tutto sotto controllo.

K1 MID sarà disponibile a partire da aprile 2023 a un prezzo indicativo al pubblico di 1.900,00 €.

K2 MID: la compagna ideale per le sfide off-road

Le mountain bike a pedalata assistita stanno diventando sempre di più la prima scelta di tutti coloro che vogliono vivere avventure off-road senza rinunciare all’affidabilità e in sella alla MTB K2 MID di Nilox è possibile affrontare con sicurezza anche terreni sconnessi e impervi, grazie al suo cambio SHIMANO Deore a 12 velocità ed a possenti ruote VITTORIA 29” x 2.40”. Tutto ciò senza scendere a compromessi per quanto riguarda le performance: il potente e leggero motore centrale ASKOLL ULTRA 36 V 250 W – 95 Nm, la forcella Rock Shox e la batteria removibile al litio LG 36 V 17.5 Ah – 630 Wh supportano il ciclista in tutti i suoi spostamenti e, con un’autonomia in uso continuo fino a 130 km ed una velocità massima di 25 km/h, è ideale per coloro che non si fermano mai. La semplicità di utilizzo che caratterizza tutte le proposte Nilox qui si manifesta tramite l’ergonomico controller SIGMA EOX Remote 500 a 7 tasti e il pratico display SIGMA EOX V1300. Attraverso questo set all’avanguardia, i rider saranno in grado di connettere il proprio cellulare all’app Sigma RIDE o di connettersi alle loro app preferite per il ciclismo e la navigazione. Completano il design i freni a disco idraulici SHIMANO M200, anteriori e posteriori, che facilitano una tempestiva frenata anche in caso di imprevisti e il telaio in alluminio che rende la nuova MTB robusta ed elegante per un’esperienza di guida superiore.

K2 MID sarà disponibile a partire da aprile 2023 a un prezzo indicativo al pubblico di 3.200,00 €.

K3 MID: per il massimo delle prestazioni

Quando le sfide da affrontare si intensificano, ecco che scende in campo la MTB K3 MID, pensata per gli appassionati di mountain bike che non conoscono limiti. Il suo potente e compatto motore centrale POLINI E-P3 +MX 36 V 250 W – 90 Nm e la sua batteria removibile al litio Samsung 36 V 17.5 Ah – 630 Wh rendono possibile percorrere qualsiasi strada con il massimo comfort, garantito dal telaio in alluminio, dal sellino telescopico PROMAX, dall’ammortizzatore posteriore ROCK SHOX Deluxe Select e dalla forcella ROCK SHOX. Inoltre, grazie all’utile display POLINI TFT è semplice e pratico monitorare tutte le informazioni; oltre a ciò, l’intuitiva App Polini E-Bike permette all’utente di personalizzare tutte le caratteristiche del motore, gestendo comandi, impostazioni e diagnostica.

Anche i più esigenti troveranno un prezioso alleato in questa mountain bike di alto livello che consentirà loro di mettersi alla prova su salite impervie e discese adrenaliniche, grazie a un performante cambio SHIMANO Deore a 12 velocità, ma sempre con la sicurezza che solo i freni a disco idraulici SHIMANO M400 anteriori e posteriori possono assicurare. Per lunghe ore di divertimento, su strada o fuoristrada, il nuovo modello di Nilox abilita un’autonomia in uso continuo fino a 120 km ed una velocità massima di 25 km/h. Infine, la continua voglia di innovare del brand prende forma nella configurazione “Mullet”, ovvero con pneumatici VITTORIA differenziati – 29” x 2.4” all’anteriore e 27.5” x 2.6” al posteriore – per unire la precisione e la stabilità del primo al comfort e l’aderenza del secondo.

K3 MID sarà disponibile a partire da metà 2023 a un prezzo indicativo al pubblico di 5.700,00 €.

