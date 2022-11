REAL BLUE TWS 2 audio di qualità e batteria infinita

REAL BLUE TWS 2

Audio di qualità con batteria a lunga durata per le cuffie tascabili

made in Berlin

Con Teufel le nuove cuffie in-ear hanno la tecnologia Active Noise Cancelling e la modalità Trasparenza

Le nuove REAL BLUE TWS 2 combinano un comfort elevato, una lunga durata della batteria e un suono potente. Disponibile nelle cuffiette la modalità di cancellazione attiva del rumore (ANC, Active Noise Cancelling) e la modalità Trasparenza, attivabile con la semplice pressione del pulsante, che lascia entrare i suoni esterni e permette di sentire l'ambiente circostante, senza dover togliersi le cuffie. Grazie alla durata della batteria di oltre 8 ore (senza ANC), che con la ricarica tramite custodia arrivano ad un totale di oltre 24 ore, le REAL BLUE TWS 2 sono le cuffie ideali per ogni situazione!

Godersi la tranquillità in pace

La soppressione attiva del rumore, attivabile grazie alla semplice pressione di un pulsante, assicura silenzio e una qualità del suono superiore. Due microfoni per auricolare catturano con precisione il rumore ambientale e le REAL BLUE TWS 2 generano in tempo reale il corrispondente antirumore, così da garantire che nessun suono molesto – come la tastiera del collega in ufficio o i rumori di autobus, treni e aerei – possa compromettere l’audio potente delle REAL BLUE TWS 2. In alternativa le cuffie possono essere utilizzate anche solo per godersi il silenzio e la concentrazione.

Piena trasparenza con la semplice pressione di un pulsante

In modalità Trasparenza, la tecnologia di soppressione del rumore è invertita. Il rumore esterno viene trasmesso all'orecchio, così da poter percepire i suoni, come gli annunci in aeroporto o in stazione, senza togliere le cuffie.

Tutto sotto controllo

Utilizzando i sensori sensibili al tocco presenti sugli auricolari, l’utente controlla la riproduzione (riproduzione/pausa, vai al successivo), il volume, le telefonate, imposta la modalità ANC e Trasparenza e attiva l'assistente vocale. L'app gratuita Teufel Headphones per iOS e Android offre inoltre l'accesso all’equalizzatore e ad altre impostazioni.

Si adattano perfettamente

Nelle cuffie in-ear REAL BLUE TWS 2, la vestibilità gioca un ruolo doppiamente importante. Da un lato garantisce un posizionamento sicuro e confortevole, dall'altro è parte integrante del principio acustico. Le cuffie possono assicurare, infatti, tutta la loro dinamica e potenza solo quando il canale uditivo è sigillato dagli auricolari. E’ importante quindi testare il suono anche con dimensioni diverse di adattatori auricolari, per essere sicuri di avere scelto la misura corretta. Per questo motivo le REAL BLUE TWS 2 vengono fornite con cinque paia di auricolari in silicone super morbido in misure che vanno dalla XS alla XL.

Dura e dura

Una volta cariche, le batterie degli auricolari durano circa sei ore con cancellazione del rumore attivata prima di dover essere ricaricate nella propria custodia. Senza ANC, il tempo di riproduzione aumenta a oltre otto ore. La custodia può caricare completamente gli auricolari per due volte, ottenendo un tempo di riproduzione notevolmente superiore: di oltre 18 ore con ANC e di oltre 24 ore senza ANC. Le cuffie scariche si ricaricano in soli 20 minuti e permettono due ore di riproduzione; un ciclo di ricarica completo richiede invece 120 minuti tramite USB-C. Lo stato di ricarica della custodia viene visualizzato tramite i tre LED posti sulla parte frontale della stessa.

Ricambi, prezzo e disponibilità

Le REAL BLUE TWS 2 di Teufel sono disponibili nelle varianti Pure White e Night Black nel webshop Teufel al prezzo di EUR 149,99. Inclusi nella confezione, cinque paia di auricolari e un cavo da USB-A a USB-C per la ricarica. Come per tutti gli auricolari Teufel, la custodia di ricarica e gli auricolari sinistro e destro saranno presto in vendita anche separatamente.

Tutte le caratteristiche in breve delle REAL BLUE TWS 2:

Cuffie in-ear wireless con cancellazione attiva del rumore ibrida digitale

Modalità Trasparenza attivabile per ascoltare i rumori esterni senza mai dover togliere le cuffie

Bluetooth 5.2 con AAC per lo streaming di musica in qualità simil CD da Spotify, Amazon Music, YouTube, Apple Music, etc… L'audio del video viene trasmesso in sincronia labiale

Driver HD lineari con grandi membrane da 12 mm per una risposta in frequenza extra ampia, alti precisi, medi caldi e una forte base dei bassi fino a 10 Hz

Tempo di riproduzione totale di oltre 24 ore con custodia e senza ANC, di oltre 18 ore con ANC, fino a 8 ore con una sola carica e senza ANC, e di oltre 6 ore con ANC

Funzionamento smart touch per volume, ANC, modalità Trasparenza, inoltro chiamate, assistente vocale

Impermeabilità agli schizzi IPX3, resistenza alla pioggia leggera o al sudore da allenamento

Kit vivavoce per chiamate wireless tramite Microsoft Teams, Skype, Zoom, ecc.

Controllo vocale tramite Google/Siri con una straordinaria intelligibilità del parlato

Compatibile con l'app Teufel Headphones per suoni e opzioni di impostazione aggiuntivi

Visualizzazione dello stato della batteria su iOS, Android e direttamente sulla custodia di ricarica

Accoppiamento automatico all'apertura della custodia di ricarica

Auricolari speciali a fungo in

cinque taglie (XS, S, M, L, XL)

realizzati in silicone antibatterico per un posizionamento stabile e confortevole

