Moto GP: Valentino Rossi avverte: “Per Bagnaia situazione non facile”

Valentino Rossi consiglia, Francesco Bagnaia ascolta e cerca di mettere in pista tutti gli spunti del “Dottore” che da amico e mentore sogna di vederlo festeggiare domani a Valencia per il titolo Mondiale. Partenza dalla terza fila per il ducatista che di certo proverà a stare entro il 14° posto per far festa, ma Vale è convinto: “Questo weekend invece è favorevole per Pecco sulla carta, ma è l’ultima ed è tosta e ti si stringe anche se hai 23 punti di vantaggio”.

“Ho parlato con lui, ho cercato di capire come sta psicologicamente. Ma con me è sempre calmo, mi dice anche che dorme. Io non dormivo prima delle notti mondiali, si fa davvero fatica. Non è di sicuro il Bagnaia di sempre, quello top, ma non è quello che ci serve domani. Va bene anche un Pecco 8°, ma lo vedo in una situazione difficile ed è normale ed è impossibile che non sia così” ha spiegato Rossi.

Altre News per: motovalentinorossiavverte“perbagnaiasituazione