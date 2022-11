Come tenere lontani i ladri dalla tua casa grazie ai nebbiogeni

I dispositivi nebbiogeni stanno avendo una grande diffusione negli ultimi tempi, configurandosi come i più innovativi sistemi antieffrazione per tenere al sicuro negozi, casseforti, uffici e abitazioni private.



Cos’è un sistema nebbiogeno di sicurezza? Altro non è che un sistema di sicurezza che sprigiona una nuvola di nebbia all’interno della tua abitazione non appena viene rilevata la presenza di un intruso, in modo da rendere notevolmente difficoltosa la visibilità e da costringere il ladro alla fuga entro pochi secondi. Detto ciò, vediamo insieme quali sono i migliori dispositivi sul mercato, quali vantaggi comportano e soprattutto quanto costano.



Come funzionano i nebbiogeni

Occorre fare una premessa: i nebbiogeni di sicurezza possono essere utilizzati sia in modalità stand-alone, che integrati con altri sistemi di protezione, come allarmi e telecamere di videosorveglianza. Poniamo il caso tu voglia installare un nebbiogeno come unico sistema di sicurezza della tua abitazione, avrai quindi la possibilità di collegare questo a uno o più sensori di movimento.



Nel momento in cui un intruso o un potenziale ladro si dovesse intrufolare a casa tua, i sensori lo rileverebbero all’istante, azionando un allarme e mettendo in moto un apparecchio in grado di scaricare una nebbia di sicurezza in tutto l’ambiente interessato. La cosiddetta “nebbia” è in realtà una miscela di glicole e acqua che, scaldata, dà vita alla sostanza fumosa e densa. In pochi secondi dal momento in cui viene scaricata, la visibilità diviene piuttosto limitata e questo comporta la perdita dell’orientamento e (se fortunato) la fuga del malfattore.



I vantaggi dei nebbiogeni

Da quando hanno fatto la propria comparsa sul mercato, i nebbiogeni di sicurezza hanno avuto un enorme successo e una grandissima diffusione in tutto il mondo. Questo perché si tratta di dispositivi efficaci, sicuri e piuttosto convenienti dal punto di vista economico. Le telecamere di sorveglianza, infatti, consentono di filmare un’aggressione o un’effrazione, ma non agiscono in nessun modo per allontanare il potenziale ladro dalla nostra proprietà.



Allo stesso modo, gli allarmi e le sirene possono segnalare l'intrusione, ma un abile criminale potrebbe essere abbastanza veloce da scappare ancor prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. I nebbiogeni, ancora meglio se integrati con altri dispositivi di sicurezza, invece consentono di fare affidamento su una protezione completa, in grado di frenare immediatamente l’effrazione e di intrappolare il criminale in una cortina di fumo, senza tuttavia nuocergli in alcun modo.



La nebbia, infatti, è composta principalmente da acqua, motivo per cui non si tratta di un composto tossico e non lascerà alcuna traccia sulle superfici con cui sarà entrato in contatto. Esiste una grande varietà di nebbiogeni a disposizione sul mercato, e il prezzo può oscillare dai 200€ ai 2000€, in base alle specifiche caratteristiche del prodotto di cui si ha necessità.



Una sicurezza garantita

Con i nebbiogeni di sicurezza è, insomma, possibile dormire sonni tranquilli, con la garanzia che i tuoi dipendenti, i tuoi beni preziosi e le proprietà in tuo possesso saranno completamente al sicuro. Non c’è dubbio che al momento questi rappresentano i dispositivi di protezione più innocui e, al contempo, più efficaci per prevenire intrusioni o effrazioni esterne. Quando si parla di sicurezza, è sempre bene tutelarsi il più possibile.

IMAGE URL: Pixabay





Altre News per: cometenerelontaniladridallacasagrazie