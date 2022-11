Seagate e Marvel presentano le unità disco FireCuda

Seagate presenta in collaborazione con Marvel le unità disco FireCuda in edizione limitata per celebrare l’eredità di Black Panther

Seagate presenta oggi le 3 nuove unità disco esterne (HDD) con design ispirato alle avventure e ai personaggi di Black Panther dei Marvel Studios. Gli HDD con licenza ufficiale saranno disponibili nel mese di novembre e vanno ad aggiungersi alla gamma di dispositivi di storage in edizione speciale di Seagate.

In omaggio a T'Challa (alias Black Panther), Shuri e Okoye, gli HDD in edizione limitata offrono ai fan Marvel opera uniche che esaltano i tratti dei personaggi con un'illuminazione LED RGB personalizzabile: magenta per onorare Black Panther, ciano per lo stile innovativo della principessa Shuri e giallo per la forza elitaria della guerriera Okoye.

Con una capacità di 2 TB, le unità esterne FireCuda sono compatibili con PC, Mac, PlayStation e Xbox, così da permettere agli appassionati di memorizzare ed accedere a una grande quantità di contenuti multimediali, file e giochi, a prescindere dal sistema operativo. Alimentate tramite bus USB e progettate con connessione USB 3.2 Gen1 per una compatibilità universale e una rapida velocità di trasferimento, le leggere unità permettono ai fan di Black Panther di portare viaggiare comodamente insieme al proprio archivio di gioco.

Gli speciali HDD da collezione includono la garanzia di due anni di Seagate e due anni di Rescue Data Recovery Services, per garantire agli utenti la massima tranquillità durante le avventure.

Ogni unità sarà disponibile a novembre al prezzo di € 175,49.

Altre News per: seagatemarvelpresentanounitàdiscofirecuda