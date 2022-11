WRC Generations Recensione

Oggi vi parlo di WRC Generations, un videogioco di corse Rally sviluppato da Kylotonn e pubblicato da Nacon. Questo è l'ultimo capitolo che lo sviluppatore francese rilascia. Infatti, la licenza ufficiale del Campionato del mondo di rally scadrà a gennaio e passerà a Codemasters. Il gioco è stato rilasciato il 3 novembre per PC e Console. Dopo averlo provato ecco cosa ne penso nella recensione.

Ini tracciati sono buoni e presi direttamente dai precedenti capitoli. La deformazione delle auto dopo gli incidenti non è il massimo, mentre la fisica è accettabile ma sicuramente deve migliorare. Infatti, le auto sono scivolose nello sterrato e oscillano sull'asfalto. Il titolo è pieno di bug e gli avversari hanno unascarsa e poco competitiva. Per quanto riguarda i contenuti, in WRC Generations, sono stati aggiunti tutti quelli dei precedenti capitoli. Anche le auto di, 9, e 10 ora fanno parte di WRC Generations. Oltre la modalità Carriera e, Kylotonn ha introdotto anche una modalità di gioco classificata. In quest'ultima vengono pubblicate sfide settimanali online dove tutti i giocatori possono partecipare.

La Modalitàstanca subito per via di alcuni problemi. Uno su tutti riguarda il tempo di percorrenza dei tracciati. Alcune volte gli avversari vengono battuti guidando male e realizzando tempi modesti. Altre volte invece, anche se si guida benissimo e si riesce a fare un ottimo tempo, il giocatore viene battuto. Questo crea frustrazione e noia. Le uniche cose che vanno bene insono le auto d'epoca e i tracciati. Quest'ultimi sono oltre 100 e sono veramente belli, variegati e stimolanti da affrontare. Peccato non poterlo fare al meglio per tutti i problemi di guida e fisica che ha il gioco. Le auto a disposizione sono, ci sono le classifiche online multipiattaforma e la possibilità di creare delle. Senza dubbio un gioco di rally ricco di funzionalità.

La grafica suè il minimo che si possa pretendere per un titolo come questo. Ci sono una miriade di problemi. Quelli più evidenti sono le collisioni mal riuscite e lea bassa risoluzione. Infatti, sembra di giocare su un titolo Old-Gen. Almeno sul piano dei fotogrammi ci siamo. In effetti, si avvicinano molto aial secondo ma non sono stabili. Anche il comparto sonoro è mediocre. Il rombo del motore della stragrande maggioranza delle auto è orribile e poco realistico. Leggermente meglio quello degli effetti. Le musiche invece vanno bene, sono tantissime e accompagnano il giocatore nelle diverse località disponibili nel gioco.

è un mediocre gioco di rally. Una grande occasione persa da Kylotonn e Nacon per il loro l'ultimo capitolo. Le mancanza d'innovazione e i contenuti sono il minimo danno se paragonate allo sviluppo mediocre e grossolano di WRC Generations. Il titolo ha svariati problemi tecnici in tutti i reparti, e graficamente sembra un titolo di. Quindi, se siete dei fan del WRC e delle sue licenze ufficiali allora dategli pure una possibilità, altrimenti passate oltre.

