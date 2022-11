MARIO + RABBIDS SPARKS OF HOPE - CONTENUTI POST-LANCIO

Ubisoft svela ulteriori dettagli sui contenuti post-lancio di Mario + Rabbids Sparks of Hope. Prosegui il tuo viaggio attraverso tre contenuti scaricabili, disponibili per Nintendo Switch.

In Tower of Doooom, dovrai affrontare sfide incredibili! Madame Bwahstrella ha bisogno di Mario, Rabbid Peach e dei loro amici per ripulire la sua torre multi-dimensionale e salvare il vecchio amico Spawny! In arrivo all’inizio del 2023, questa espansione aggiungerà una nuova modalità di combattimento nella quale affrontare battaglie con una forte componente strategica sulla strada sino alla cima della Torre.

Il secondo contenuto scaricabile vedrà i nostri Eroi viaggiare verso un nuovo pianeta. Potrai esplorare nuovi ambienti, pieni di personaggi divertenti da incontrare, segreti da scoprire e nuovi nemici da sfidare. Questo contenuto sarà disponibile verso la metà del 2023.

Nell’ultimo DLC, Rabbid Mario, Rabbid Peach e Rayman® uniranno le loro forze in un’avventura sorprendente, divertente e sicuramente epica. Potrai controllare Rayman e seguire i nostri Eroi mentre esplorano un nuovo luogo misterioso. Il DLC sarà disponibile verso la fine del 2023.

Tutti i contenuti scaricabili richiedono il possesso di Mario + Rabbids Sparks of Hope e sono compresi nei Season Pass del gioco. Tower of Doooom è disponibile esclusivamente per i possessori di Season Pass, mentre le altre due espansioni potranno essere acquistate separatamente. Il Season Pass è compreso nella Gold Edition di Mario + Rabbids Sparks of Hope esclusivamente per Nintendo Switch™.

