Lancio della prima criptovaluta verde centroeuropea, LiveGreen Coin (LGC)

VIENNA, 02 novembre 2022 – L'esperto team europeo dietro LGC, composto da esperti di crittografia, sviluppatori, specialisti aziendali e consulenti, ha annunciato oggi il lancio di una nuova iniziativa centro-europea per riformare il mercato delle criptovalute con particolare attenzione agli aspetti ambientali e verdi .

"È con grande felicità e genuino entusiasmo che annunciamo il rilascio di un nuovo ecosistema di criptovaluta basato su un progetto, che fornisce soluzioni di progetto con la migliore prevenzione possibile dell'inquinamento ambientale", ha affermato Robert Kun, CEO e fondatore di LiveGreen Coin. „E se salvare il mondo non solo ti facesse sentire bene, ma ti gratificasse anche finanziariamente? E se non ci fosse un costo permanente per contribuire a buone cause? Pensiamo di aver trovato un modo con LGC!”

Sottolinea inoltre: "proteggere l'ambiente è un progetto difficile, quindi consideriamo assolutamente necessario costruire una comunità amica delle criptovalute e dell'ambiente e creare un relativo social network".

Dietro il progetto ci sono HAPPY PANDA Handels GmbH, fondata in Austria, e le società internazionali ad essa collegate, inoltre, il token funge anche da quota in HAPPY PANDA Handels GmbH, quindi puoi comunque beneficiare dei profitti della società di telecomunicazioni in le sue prime fasi.

Inoltre, si basa su un ecosistema di gara, da cui il non profit e il for profit offerte può trarne vantaggio, guidato in parte dagli investitori (DAO = Decentralized Autonomous Organization) e giudicato in parte dal management di LGC.

"Inoltre, miriamo a creare una piattaforma sociale che sia una combinazione di una piattaforma commerciale (mercato) e un profilo sociale. Questa è una piattaforma cripto-friendly, in cui gli annunci vengono filtrati attraverso una pre-ispezione per prevenire molti spiacevoli abusi. Intendiamo creare una piattaforma in cui l'utente possa effettivamente sentirsi al sicuro e, ovviamente, il token LGC sarà la base di questo". ha aggiunto il fondatore.

Il nostro pianeta ha urgente bisogno di compiere passi verso un ambiente verde e sostenibile o come sostiene Leonardo DiCaprio: "L'allarme del nostro pianeta sta suonando ed è ora di svegliarsi e agire!"

Condividiamo il pensiero di Vitalik Buterin, fondatore di Ethereum, che crede anche che passare a un modello "proof-of-stake" (PoS) come un modo per evitare l'enorme impronta di carbonio delle criptovalute.



