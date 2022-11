Aggiornamento di Teamight Tactics: L'ATTACCO DEI MOSTRI

Teamfight Tacticsè diventato famoso per offrire esperienze di gioco sorprendenti e gratificanti con ogni grande aggiornamento. Riot Games è lieta di annunciare il nuovo emozionante capitolo di Teamfight Tactics, uno dei giochi PvP di strategia più popolari e innovativi al mondo. L'aggiornamento L'attacco dei mostri! è, abbastanza lateralmente, completamente diverso dal celebre aggiornamento Lande draconiche di TFT. Pronti ad essere gli eroi di cui il pianeta ha disperato bisogno?

Teamfight Tactics: L'attacco dei mostri! presenta gigantesche unità di eroi (e anti eroi) coinvolte in una battaglia disperata per proteggere il mondo da misteriosi invasori kaiju. Reclutate una squadra di eroi, potenziateli e posizionateli strategicamente, e il mondo potrebbe avere una possibilità. Fallite... e non vogliamo neanche pensare alle conseguenze. È l'ora dell'ascesa degli eroi!

Questo aggiornamento è un'audace nuova visione per Teamfight Tactics, e ne reimmagina ogni aspetto, dallo stile grafico alla meccanica di gioco. Il nuovo tratto Minaccia devia dal concetto noto dei tratti di TFT. Le Minacce non ricevono bonus di campo da altre Minacce e non hanno altri tratti. Sono più potenti delle altre unità, il che compensa la loro semplicità. I giocatori possono ancora posizionarne quante ne vogliono, il che le rende più versatili.

Gli Impianti ora sono una parte permanente di TFT, anche se la loro natura cambierà da un set all'altro. In L'attacco dei mostri! i giocatori possono creare il proprio supereroe personale in ogni sessione grazie ai nuovi Impianti eroici. Questi non diffondono i loro poteri a tutta la squadra come facevano gli Impianti in passato. Invece, i giocatori scelgono un solo potenziamento eroico da una vasta serie di opzioni, sovraccaricando quel particolare campione. Gli invasori si stanno infiltrando nei turni PvE in battaglie completamente nuove, e questi nemici lasciano elementi che vi permettono di scegliere un oggetto o componente!

Teamfight Tactics: L'attacco dei mostri! sarà disponibile sul Public Beta Environment a partire dal 15 novembre, e l'uscita completa è prevista poco dopo all'inizio di dicembre. Teamfight Tactics: L'attacco dei mostri! è completamente gratuito e disponibile per PC, iOS e Android, completo di possibilità di giocare tra diverse piattaforme con progressi condivisi.

Altre News per: aggiornamentoteamighttacticsattaccomostri