PlayStation VR2 a €599.99 disponibile da febbraio

Negli ultimi mesi abbiamo presentato PlayStation VR2 e abbiamo dato un’occhiata alla prossima generazione di giochi in realtà virtuale, che ti permetterà di tuffarti in nuovi mondi e di provare un senso di coinvolgimento rivoluzionario. Oggi sono felice di annunciare che PlayStation VR2 sarà disponibile ufficialmente il 22 febbraio 2023. Lo stesso giorno sarà disponibile anche la base di ricarica del controller PlayStation VR2 Sense, progettata appositamente per quest’ultimo.

Ecco la line-up di PS VR2 e il prezzo di vendita consigliato per ciascun prodotto. La disponibilità in ogni Paese è soggetta alle normative locali sulle importazioni.



PlayStation VR2 Prezzo al dettaglio consigliato: $549.99 / €599.99 / £529.99 / ¥74,980 (tasse incluse per GBP, EUR e JPY) Include il visore PS VR2, i controller PS VR2 Sense e gli auricolari stereo





Bundle Horizon Call of the Mountain per PlayStation VR2 Prezzo al dettaglio consigliato: $599.99 / €649.99 / £569.99 / ¥79,980 (tasse incluse per GBP, EUR e JPY) Include un codice promozionale PlayStation Store per Horizon Call of the Mountain, il visore PS VR2, i controller PS VR2 Sense e gli auricolari stereo





Base di ricarica del controller PlayStation VR2 Sense Prezzo al dettaglio consigliato: $49.99 / €49.99 / £39.99 / ¥5,480 (tasse incluse per GBP, EUR e JPY) I giocatori possono ricaricare il controller PS VR2 Sense in modo semplice grazie al design click-in, senza doverlo collegare a una console PS5, liberando le porte USB.



I titoli standalone, tra cui Horizon Call of the Mountain, saranno disponibili per il pre-ordine a partire da questo mese. Ulteriori dettagli saranno forniti in un secondo momento.

In questa fase iniziale di lancio del nostro visore di nuova generazione, i giocatori di Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Germania, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo potranno effettuare il pre-ordine di PlayStation VR2 esclusivamente tramite lo store online di PlayStation, all’indirizzo direct.playstation.com. I pre-ordini inizieranno il 15 novembre e i giocatori potranno iniziare a registrarsi per il pre-ordine a partire da oggi. Gli ordini effettuati su direct.playstation.com per i visori e i bundle di PlayStation VR2 verranno spediti durante la settimana di lancio.

In altri mercati, PlayStation VR2 sarà disponibile per l’acquisto presso i rivenditori aderenti e i pre-ordini saranno attivi a partire dal 15 novembre. Ulteriori informazioni saranno fornite dai rivenditori aderenti locali di queste regioni.

La tecnologia PlayStation VR2 Sense dispone di funzionalità che offrono esperienze di gioco uniche, come il feedback del visore, il tracciamento oculare, l’audio 3D, i grilletti adattivi e il feedback aptico dei controller PS VR2 Sense. Insieme ai giochi compatibili, queste funzionalità coinvolgono i sensi dei giocatori e offrono una sensazione di immersione incredibilmente profonda.

Inoltre, grazie al rilevamento migliorato del controller basato sul visore e all’alta fedeltà visiva in formato video HDR 4000 x 2040 (2000 x 2040 per occhio), PS VR2 offre ai giocatori una vera esperienza di gioco di nuova generazione.

Abbiamo progettato il visore PS VR2 per garantire il massimo comfort, con un design leggermente più sottile e leggero rispetto al modello precedente. Abbiamo anche incluso un nuovo sistema di ventilazione integrato per un maggiore circolazione dell’aria e un regolatore a rotella delle lenti per personalizzare l’esperienza. Ci auguriamo che i giocatori apprezzino questo nuovo design.

Siamo inoltre felici di presentare altri titoli in arrivo su PlayStation VR2, con anticipazioni sui nuovi titoli attualmente in fase di sviluppo per PlayStation VR2. Leggi il nostro annuncio qui.

È entusiasmante scoprire come gli sviluppatori stanno sfruttando le funzionalità del visore PS VR2 per creare la prossima generazione di giochi VR. Prevediamo più di 20 titoli al lancio e non vediamo l’ora che arrivi febbraio, quando PS VR2 diventerà disponibile al pubblico, che potrà finalmente provarlo. Condivideremo maggiori dettagli sulla nostra line-up di giochi per il lancio in futuro, quindi continua a seguirci.

Specifiche di PlayStation VR2

Tecnologia display? OLED Risoluzione schermo? 2000 x 2040 per occhio Frequenza di aggiornamento dello schermo? 90 Hz, 120 Hz Separazione delle ottiche? Regolabile Campo visivo? Circa 110 gradi Sensori? ·Sensore di movimento: sistema di rilevamento di movimento a sei assi (giroscopio a tre assi, accelerometro a tre assi)? ·Sensore di utilizzo: sensore di prossimità a infrarossi Telecamere? ·4 telecamere per il rilevamento del visore e del controller? ·Telecamera IR per il rilevamento dello sguardo, una per occhio Feedback? Vibrazione sul visore Comunicazione?con PS5 USB Type-C® Audio? ·Ingresso: microfono integrato? ·Uscita: ingresso cuffie stereo

Specifiche del controller PlayStation VR2 Sense

Tasti? [Destra]? Tasto PS, tasto Options, tasti azione (cerchio/croce), tasto R1, tasto R2, levetta destra/tasto R3 [Sinistra]? Tasto PS, tasto crea, tasti azione (triangolo/quadrato), tasto L1, tasto L2, levetta sinistra/tasto L3 Rilevamento / tracciamento Sensore di movimento: sistema di rilevamento di movimento a sei assi (giroscopio a tre assi + accelerometro a tre assi) Sensore capacitivo: rilevamento tattile delle dita LED IR: rilevamento della posizione Feedback ? Effetto grilletto (sul pulsante R2/L2), feedback aptico (tramite attuatore singolo per unità) Porta Porta USB Type-C® Comunicazione? Bluetooth® Ver5.1? Batteria







Tipo: batteria ricaricabile a ioni di litio incorporata







