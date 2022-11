Call of Duty Modern Warfare II Recensione

Come ogni anno ecco puntuale arrivare un nuovo COD. Oggi vi parlo di Modern Warfare II. Call of Duty Modern Warfare II è uno sparatutto in prima persona sviluppato da Infinity Ward e pubblicato da Activision. Questo capitolo è il diciannovesimo della serie complessiva di Call of Duty. Anche quest'anno il titolo offrirà oltre la calssica campagna, una modalità cooperativa, il Multiplayer e la nuova modalità DMZ. Più avanti debutterà pure il tanto atteso Warzone 2 che, è la versione gratis del Battle Royale di COD. Dopo aver completato la campagna e provato abbondantemente il Multiplayer ecco la mia recensione.



Nella Campagna di Call of Duty Modern Warfare II i giocatori saranno impegnati, come al solito, a salvare il mondo dai nemici storici che cercheranno di distruggerlo. Nei panni dele del resto del team si dovranno affrontare e fermare pericoli bellici, cartelli della droga e traditori. Lainclude vecchie conoscenze come Soap, Ghost e Gaz, ma anche nuovi arrivi come Alejandro Rojas delle forze speciali messicane. La campagna è molto bella e variegata. Le missioni in single player disono avvincenti come quelle del capitolo originale uscito nel lontano. In questo seguito guadagnano in longevità e sul piano scenico a discapito della narrativa. Nella storia del nuovoil giocatore impersonerà vari membri della. Dovrà fermare i piani del generale iraniano Hassan che, con il supporto dei russi e del cartello di Las Almas, è intenzionato a lanciare alcuni missili nel suolo Americano. Grazie all'enorme varietà di situazioni il gameplay della Campagna diè di qualità ed estremamente divertente.

Il grado di cura dei livelli è molto alto con un taglio cinematografico pari a una produzione. Le missioni sono molto variegate. Nel single player sono presenti livelli survival, dove il giocatore dovrà cercare materiali e provviste utili per la sua la sopravvivenza, d'infiltrazioni, d'inseguimento con mezzi di ogni tipo, operazioni militari di gruppo, cecchinaggio, fasi sott'acqua, ecc. Una novità sono i nemici corazzati che potranno essere uccisi solo con colpi ben mirati alla testa. Sul piano dele delle armi Infinity Ward ha fatto un ottimo lavoro anche quest'anno. Le armi e il loro comportamento sono a dir poco eccezionali. Anche se l'eliminazione dei nemici non è una passeggiata, il Time To Kill resta molto valido e appagante. L'dei nemici è abbastanza efficiente, anche se avvolte può capitare che non vedano il giocatore a 3 metri di distanza. Infine per portare a termine le 17 missioni della Campagna si impiegano circa

Il compartocompetitivo diè immenso. La quantità di mappe, modalità, armi, elementi sbloccabili, ecc è a dir poco eccezionale. Ci sono 16 aree di battaglia, 12 modalità, un roster di operatori molto ampio, 50 tipi di armi con una lista quasi infinita di accessori e un nutrito numero di oggetti cosmetici con cui personalizzare gli operatori. Anche se la maggior parte delle modalità online sono conosciute e prese dai precedenti capitoli, comunque ci sono delle novità: la visuale in terza persona, Knockout e Soccorso Prigionieri e la. In quest'ultima si combatterà una guerra su larga scala con veicoli terrestri ed elicotteri oltre alla normale fanteria. Nella modalitàil giocatore dovrà impossessarsi di una borsa zeppa di denari, liberare i prigionieri e tentare un'estrazione. Se i malcapitati rimarranno feriti potranno essere curati e messi al sicuro. In verità c'è un'altra modalità che si chiama Invasione; questa modalità è molto simile allaa Squadre che introduce degliche se eliminati fanno guadagnare punti.

Ilonline di Modern Warfare II ha unottimo e il ritmo delle partite è sempre velocissimo; chi spara prima avrà sempre la meglio sul nemico. Gli scontri sono intensi e spettacolari, specialmente ora che è stato introdotto il tuffo in avanti che permette di raggiungere meglio le coperture. Tutt’altro che perfetti invece i punti di Respawn, alcuni bug e la formazione di squadre equilibrate durante i Matchmaking. La progressione e organizzazione degli equipaggiamenti inè cambiata. Infatti, ora le armi, oltre al normale potenziamento,potranno anche essere trasformate o convertite in nuove versioni completamente differenti. Rinnovati anche i potenziamenti da campo come le esche gonfiabili, telecamere di sorveglianza, gli attacchi, ecc che faranno ottenere più vantaggio tattico. Anche se in realtà sono cose già viste, non delle vere innovazioni, è comunque apprezzabile come Activision cerchi sempre di rinfrescare la formula del gioco online. Sicuramente ci sarà un supporto post-lancio ma al momento 12 aree per le modalità 6vs6 e 5 per quellesono un numero abbastanza buono per iniziare. Le mappe sono ricche di dettagli, curate nei minimi particolari ma totalmente prive di qualsiasi distruttibilità ambientale.

Tecnicamentesuè un prodotto solido e ben riuscito. La modalità single player regala un alto impatto grafico in generale e una attenzione ai dettagli che sfiora il foto realismo. I modelli poligonali dei personaggi principali sono ben curati, mentre un pò meno quelli dei nemici ordinari. Ottimi anche i livelli e l'illuminazione che ne risalta la bellezza e la palette dei colori. Tutto gira super fluido e sempre ain ogni situazione. La stessa cosa non si può dire per il comparto online. Infatti, nel Multiplayer la qualità cala un po' pur mantenendo sempre gli stessi fps o addirittura raggiungendo, per le TV supportare, i. Il comparto sonoro diha subito alcune migliorie. Il doppiaggio è recitato in modo impeccabile ed è doppiato in italiano. Anche gli effetti hanno fatto un passo in avanti, e ora sono molto più credibili e realistici.

Adesso i passi si sento benissimo ed è possibile anticipare i nemici che arrivano alle spalle. Unica nota stonata sono i; sono pieni di piccoli bug, navigarci dentro è un incubo e i vari passaggi tre le interfacce risultano molto confuse. Il giorno del lancio si sono anche verificati molti crash, qualche lag e problemi con i. Tuttavia ora questi problemi sono parzialmente risolti. Comunquesicuramente sta lavorando duro per risolvere questi grattacapi che ormai hanno tutti i titoli al loro lancio. Infine, chi giocherà il titolo su PS5 otterrà un piccolo plus dal mitico. Infatti, i grilletti adattivi e il Feedback Aptico migliorano di molto la sensazione d'uso delle armi. Ogni pistola, fucile,, ecc danno una vibrazione differente più o meno potente che aumenta di sicuro il coinvolgimento del giocatore.

ha realizzato uno dei migliori Call of Duty di sempre. Hanno introdotto una serie piccole innovazioni nel Multiplayer e realizzato unavaria e divertente. Tecnicamente ottimo in ogni reparto e con un gameplay che regala massicce dosi di divertimento. Se risolveranno qualche piccolo bug e il problema dei menù confusionari da navigare,diventerà il punto di riferimento per gli sparatutto Multiplayer.









