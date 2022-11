Apex Legends: Eclipse ora disponibile + trailer del Battle Pass

Nuovo Battle Pass - I giocatori possono stregare i loro nemici con il Pass Battaglia Eclissi. Al livello 25, brillate dall'oscurità come Ash con il suo leggendario "Imperial Assailant", e salite di livello fino al 50 per scatenare Revenant con il suo leggendario "Mail Order Monster". Portate la distruzione con il leggendario fucile d'assalto HAVOC "Obsidian Night" e sbloccate le skin epiche per Catalyst, Seer e Loba. Completando il Pass Battaglia Eclissi si sbloccano i fucili da carica reattivi "Evisceratore laser" e "Cannone cosmico". Nel percorso verso la vetta, i giocatori possono guadagnare un nuovo pacchetto musicale, schermate di caricamento, emotes, cornici per banner e charms per le armi.