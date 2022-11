NHL 23 vola insieme ai contenuti in-game dei Mighty Ducks di Adidas

Per celebrare l'uscita di The Mighty Ducks, NHL 23 offrirà contenuti di gioco esclusivi tra cui una vasta scelta di pattini, maglie e un pacchetto di ICON attraverso l'aggiornamento "Fly Together", in collaborazione con Adidas. A partire da oggi, i giocatori possono richiedere oggetti cosmetici gratuiti nelle modalità World of Chel e Hockey Ultimate Team di NHL 23 fino al 2 gennaio 2023.

Fino ad allora, i giocatori potranno ricevere i seguenti oggetti di gioco e acquistare l'ICON Choice Pack, che contiene giocatori leggendari della NHL:

In-Game Items:

Maglia WOC Mighty Ducks

Maglia WOC Hawks Jersey, la famigerata squadra rivale dei Mighty Ducks

Pattini WOC Mighty Ducks Ultraboost

Pattini WOC Hawks Ultraboost

Maglia HUT Mighty Ducks

Maglia HUT Hawks

Giocatori pacchetto ICON:

Andy McDonald

Teemu Selanne

Francois Beauchemin

Saku Koivu

Scott Niedermayer

Jean Sebastien Giguere

Potete trovare maggiori dettagli sull'aggiornamento Fly Together nel post ufficiale del blog qui

