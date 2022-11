Per Marcell Jacobs e la staffetta azzurra arrivano brutte notizie

Quello che è riuscitaa fare la staffetta azzurra 4x100 metri durante le Olimpiadi di Tokyo dello scorso anno rimane negli annali dello sport italiano. U ’impresa, un oro vinto per un solo millesimo contro la Gran Bretagna. Jacobs, Tortu, Desalu e Patta hanno scritto una bellissima pagina di storia insieme e non vogliono certo fermarsi a Tokyo 2020. C’è però un ostacolo nel cammino dei quattro campioni olimpici d’Italia in vista di un impegno importante.

La World Athletics Council infatti ha deciso di posticipare la World Athletics Relays (staffette Mondiali) in programma a Guangzhou , in Cina, dal 13 al 14 maggio 2023. La competizione adesso si svolgerà ad aprile/maggio 2025 . Le date ufficiali sono da stabilire, ma il tutto è stato comunicato proprio da una nota della World Athletics: “La decisione è stata presa con l’accordo sia del comitato organizzatore di Guangzhou (LOC) che della Chinese Athletics Association (CAA), a causa delle condizioni della pandemia di Covid-19 sul territorio cinese “.

