Lifestyle: come scegliere un profumo unisex

Districarsi nella scelta di un profumo unisex, che abbia una fragranza chiara e precisa, può sembrare facile ma in realtà non lo è affatto. Nello specifico si tende a sottovalutare una serie di aspetti che risultano fondamentali nella scelta del profumo, producendo come unico risultato insoddisfazione e malcontento. Per evitare questo tipo di sensazione, andiamo ad analizzare quali elementi deve avere un profumo unisex.

Cosa valutare?

Per poter acquistare un prodotto convincente bisogna innanzitutto capire la personalità del soggetto che deve ricevere il profumo; lo stesso discorso vale anche per se stessi. Capire i nostri gusti, o quelli della persona alla quale vogliamo fare un regalo, è molto importante per puntare una certa fragranza piuttosto che un'altra.

Scavando nel passato è possibile risalire ai profumi e alle sfumature che più hanno suscitato interesse e al contempo, definire quelle che non hanno generato entusiasmo. Questo è un punto importante perché rappresenta uno spartiacque tra le scelte possibili che mira verso una direzione più precisa.

Non solo, il profumo deve essere scelto tenendo conto anche del contesto per il quale viene acquistato: compleanno per un amico?, Relazione sentimentale? Oppure per utilizzo formale o meno?. Gli ambiti di utilizzo possono essere svariati e ognuno di essi può essere accompagnato da una fragranza specifica. Una delle domande più importanti deve servire a comprendere quali sensazioni si vogliono ottenere dal profumo, cosa deve suscitare; per esempio più sicurezza, sensualità o grinta e passione, portando a una scelta mirata per quanto riguarda il tono.

Oltre al lato emozionale è opportuno comprendere su quale tipo di pelle verrà applicato il profumo; infatti la miglior fragranza che si rispetti deve armonizzarsi con la pelle esaltando la nota olfattiva della persona, senza prevaricarla e senza stravolgere le sue peculiari caratteristiche aromatiche.

La scelta finale

Adesso è arrivato il momento di provare il profumo e la conoscenza di alcuni dettagli fondamentali aiuterà non poco nella scelta della fragranza più affine alle proprie aspettative. Si può virare su profumi che hanno caratteristiche ben precise e che convogliano le svariate note profumate in un unico componente, come la linea Escentric Molecules caratterizzati da una particolare nota cromatica e la sintesi dei diversi ingredienti che li compongono. In questo caso si determina una scelta raffinata ma allo stesso tempo dinamica e vivace.

Se la preferenza è verso quei profumi più determinati e intensi, come il modello Molecule 01, adatto per una personalità decisa e predisposta all'originalità e alla scoperta, bisogna puntare su prodotti esclusivi e specifici come questo. Il profumo risulta molto interessante perché è composto da un'unica sostanza chimica aromatica che conferisce al profumo una nota leggera, vellutata ma allo stesso tempo tenace e vibrante, oltre a donare una fragranza legnosa che permette di essere utilizzato sia per il giorno che per la sera e per tutto l'anno.

Altre News per: lifestylecomescegliereprofumounisex