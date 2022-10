ASUS ROG è Technical Partner di Reply Totem

Reply Totem è lieta di annunciare cheASUS ROG sarà Technical Partner per la stagione 2022-2023, supportando i proplayer e i content creator Nero-Verdi. Una collaborazione che vedrà due eccellenze unirsi nel parterre più prestigioso del mondo del gaming competitivo per esprimersi al meglio delle proprie forze e puntare insieme a risultati di eccellenza.

Da sempre, ASUS ROG si impegna nel creare le soluzioni più adatte per consentire agli appassionati di tutto il mondo, casual gamer o proplayer, didivertirsi insieme ed esprimere al meglio il loro potenziale, rendendo ogni sfida o sessione di gioco più coinvolgente ed emozionante. La volontà di supportare l’ecosistema gaming in tutte le sue sfaccettature è uno dei principali obiettivi che da sempre si pone l’Azienda. Per questo motivo, creare una collaborazione con Reply Totem abbraccia appieno la mission del Brand di sostenere un settore in continuo sviluppo come quello dell’esport.

Garantire le migliori performance e assicurare le migliori possibilità di espressione sarà dunque la missione di questa Partnership: grazie alla grande varietà di prodotti top di gamma dell’Azienda, leader mondiale nel gaming, ogni membro del Team avrà infatti in dotazione il miglior equipaggiamento per giocare senza compromessi e con il massimo comfort. Verranno così selezionati i prodotti più innovativi, puntando ad aumentare le prestazioni del Team e supportarli nella maniera più efficace, in ogni loro competizione.

Una menzione particolare per i proplayer di FIFA23, i quali stanno già avvalendosi di esclusive cuffie gaming e monitor ROG super veloci insieme a schede di acquisizione ASUS TUF Gaming per portare i loro contenuti al prossimo livello con format come ROG Weekend League. La Sponsorship rappresenta quindi un ulteriore salto di qualità per Reply Totem, avendo in serbo ancora tanti altri progetti e novità che verranno svelate a breve e che coinvolgeranno anche il noto Brand.

Fabio Cucciari, Co-founder e CEO diReply Totem, ha dichiarato: “ASUS ROG rappresenta l’eccellenza delle periferiche e hardware da gaming e siamo orgogliosi di lavorare al loro fianco. Come Reply Totem, dopo un anno lastricato di successi dalle finali mondiali di Brawl Stars a quelle di FIFA passando per i playoff ALGS di APEX LEGENDS, questa partnership incarna perfettamente i nostri valori e la voglia di lasciare il segno nell’esport italiano ed internazionale.”

“ASUS attraverso il brand Republic of Gamers è lieta di annunciare la partnership con Reply Totem, team esport che può raccontarci e rappresentarci al meglio" ha commentato Teodoro Di Pede, Marketing Manager di ASUS Italia per la divisione Open Platform."La nostra mission è sempre stata quella di sviluppare e offrire le soluzioni più evolute per ogni gamer, così da regalare ai nostri fan e ai gamer di tutto il mondo le più avvincenti esperienze di gioco, sostenendo e supportando anche i principali eventi su scala mondiale. Grazie a questa partnership possiamo dunque consolidare la nostra presenza nel mondo esport anche in Italia e sostenere un team di assoluta eccellenza, con il quale vogliamo puntare a raggiungere nuove vette".

Oltre i numerosi traguardi già raggiunti dal Team e a dimostrazione dell’impegno e della bontà del lavoro sin qui svolto, Reply Totem festeggia anche il titolo appena conseguito di “Best Italian Organization” nel corso dei recenti Italian Esports Awards di IIDEA (Italian Interactive & Digital Entertainment Association - l’Associazione di categoria dell’industria dei videogiochi in Italia), titolo assegnato “all’organizzazione operante nel settore Esport, sotto forma di team e/o agenzia, che si è distinta maggiormente durante l’anno per rilevanza mediatica a livello nazionale, prestigio internazionale e ruolo all’interno dell’ecosistema esports”. Indubbio segno di come il Team si stia affermando quale protagonista della scena esport italiana.

