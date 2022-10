Fare bitcoin mining conviene e quanto si guadagna?

Fare bitcoin mining significa utilizzare la potenza di calcolo di un pc per scoprire nuovi codici che formano un bitcoin. Nel tempo questa attività è diventata un interesse e fonte di guadagno per molte persone, che oggi sono sempre più numerose e puntano a ottenere dei ricavi notevoli da questa attività.

Il successo del bitcoin mining però ha portato a un aumento di persone interessate talmente elevato che oggi essere miner richiede sempre più tempo, in quanto la potenza di calcolo richiesta è sempre più alta e il numero massimo di bitcoin mirabili, cioè 21 milioni, è molto vicino.

Ecco tutte le informazioni utili sul futuro del minare bitcoin, ad esempio se conviene ancora e se si guadagna dallo svolgere questo tipo di attività online.

Conviene fare bitcoin mining oggi?

Come anticipato, minare bitcoin negli anni è stata un'attività sempre più ambita dagli appassionati di scambi sul web e criptovalute. Tuttavia oggi la situazione non è la stessa di 10 anni fa e fare bitcoin mining è più complesso di quanto sembri, quindi anche meno conveniente.

Ad esempio l'aumento di numero di utenti interessati a minare bitcoin ha portato a un esaurimento più rapido delle valute disponibili. Infatti queste ultime sono limitate e un numero elevato di persone che minano online porta perciò a una maggiore difficoltà nel trovare queste criptovalute. Per poterlo fare sono necessari due elementi:

un consumo di corrente elettrica elevato attrezzatura particolarmente potente

In aggiunta a tutte queste complicazioni c'è anche la volatilità delle criptovalute, il cui prezzo può crollare da un momento all'altro dopo un notevole dispendio di energia elettrica e strumentazione. Fare bitcoin mining conviene, ma attualmente il rischio di investire molto per guadagnare poco è piuttosto alto. Per questa ragione usare uno strumento di cloud mining è molto consigliato per aumentare le proprie chance di guadagno.

Quanto si guadagna con il bitcoin mining?

A causa dell'andamento delle criptovalute oggi e delle difficoltà nel fare bitcoin mining, il guadagno è ridotto (se non a volte nullo). Nello specifico i creatori delle criptovalute rendono questa attività ancora più complessa, proprio perché il numero di cripto disponibili è limitato.

In aggiunta a questo è necessario considerare i costi che incidono sul minare bitcoin. Ad esempio quello dell'energia elettrica in aumento, delle risorse informatiche, delle strumentazioni e della capacità di raffreddamento della farm. Tutti questi aspetti possono portare a un aumento dei costi, che riducono i ricavi finali.

