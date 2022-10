Apex Legends - Trailer dei personaggi

Passiva - Barricata: Usando la sua capacità di manipolare il ferrofluido, Catalyst può bloccare percorsi e rinforzare porte, guadagnando tempo per riorganizzarsi e ribaltare la situazione sui suoi nemici.

Tattica - Spuntoni perforanti: Catalyst è in grado di evocare il ferrofluido per posare punte quando i nemici sono nelle vicinanze, mentre Catalyst stessa rimane immune alle punte nemiche.

Ultimate - Velo scuro: rallenta i movimenti dei nemici in arrivo e blocca la loro vista con la Ultimate di Catalyst, Velo scuro. Catalyst può innalzare un muro permeabile di ferrofluido che rallenta e acceca parzialmente i nemici che cercano di farsi strada attraverso di esso. I giocatori possono usare queste barriere per dividere il campo di battaglia o resuscitare la propria squadra in un luogo sicuro.