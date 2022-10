Moto GP: Valentino Rossi “Tiferà” Bagnaia a Valencia per il mondiale

Valentino Rossi ha dato il tocco finale alla sua carriera di successo nel Campionato del Mondo MotoGP un anno fa sul Circuit Ricardo Tormo di Valencia. È stata la fine di un’epoca d’oro per ‘il dottore’, che aveva accumulato nove titoli mondiali e 115 vittorie in più di due decenni di campionato. Il prossimo fine settimana Rossi tornerà a Cheste per accompagnare il suo allievo Pecco Bagnaia , che potrebbe succedergli come campione italiano nella classe regina.

Il pilota Ducati accarezza il titolo e arriva all'ultimo round della stagione con 23 punti di vantaggio su Fabio Quartararo (Yamaha). Per realizzare il suo grande sogno, Pecco non deve far altro che finire 14°, aggiungendo due punti, anche se qualsiasi scenario sarebbe valido finché non vince Quartararo , visto che 'El Diablo' è obbligato

