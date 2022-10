Il nuovissimo DLC gratuito per Kao the Kangaroo unisce il gioco a Yooka Laylee. Sì, il classico di PlayTonic si unisce a Kao per delle partite nel paradiso dei platform. Di seguito tutte le novità su questo annuncio.





Puoi guardare il nuovissimo teaser trailer qui:

https://www.youtube.com/watch?v=ZqKpeuoci0o







Tate Multimedia è lieta di annunciare una partnership con il famoso sviluppatore ed editore britannico Playtonic Games per unire il celebre platform Yooka Laylee con il meraviglioso Kao the Kangaroo in un aggiornamento gratuito disponibile su PlayStation, Xbox e Steam da oggi.





Il lancio di questo nuovo DLC arriva poche settimane dopo il precedente aggiornamento soprannominato “Oh! Well” che aggiunti cinque nuovi pozzi Eterni giocabili da conquistare e cinque skin spaventose da sbloccare, che rappresentano il modo perfetto per spaventarti giusto in tempo per Halloween.







L'aggiornamento gratuito Yooka Laylee sia il bundle Yooka Laylee x Kao the Kangaroo arrivano oggi su PlayStation, Xbox e Steam.

