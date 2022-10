World of Warcraft: Dragonflight - patch pre-espansione disponibile

I campioni di Azeroth possono cominciare a prepararsi per il loro viaggio verso le Isole dei Draghi, dato che la prima delle due patch pre-espansione èdisponibile ora!

Scopri i nuovi contenuti della fase uno:

Nuovo sistema di talenti

I giocatori ora possono esplorare e impostare i loro nuovi alberi dei talenti di classe, con inclusa la possibilità di salvare diversi set predefiniti per i diversi stili di gioco

Riprogettazione della visualizzazione interfaccia utente (HUD e UI)

La prima fase degli aggiornamenti all'interfaccia utente dà ai giocatori la possibilità di personalizzare l'interfaccia di base, inclusa la posizione e le dimensioni delle barre d'azione, i riquadri dei personaggi e molto altro

Nuove combinazioni di razza e classe:

Tutte le razze giocabili ora possono essere usate per creare un Ladro, un Sacerdote o un Mago, con maggiori opzioni che saranno disponibili in futuro

Mischia Solitaria classificata

Nata inizialmente come rissa, ora è possibile mettersi in lista per questa nuova modalità PvP che si unisce alle modalità classificate 2v2, 3v3 e Campi di Battaglia classificati per ottenere ricompense PvP d'élite.

Funzioni d'accessibilità aggiuntive

È stata aggiunta una varietà di nuove funzionalità che includono il lancio d'incantesimi "premendo e tenendo premuto", pulsanti per le interazioni, supporto per i controller e molto altro

Per festeggiare l'uscita della pre-patch, abbiamo pubblicato "Retaggi", una nuova serie di corti animati! Il primo episodio è disponibile ora sulcanale YouTube di World of Warcraft. Seguendo lo stesso stile di "Aldilà" diShadowlands e "Araldi della Guerra" di Battle for Azeroth, "Retaggi" accompagna Nozdormu, l'ex Aspetto del Tempo, alla ricerca di indizi su cosa riserva il futuro agli Stormi dei Draghi.

Per ulteriori informazioni su Dragonflight, tra cui l'elenco completo delle note della patch, visita ilsito web di World of Warcraft.

