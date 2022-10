Halloween da Brividi in Overwatch 2

Ritorna ad Adlersbrunn assieme a quattro volti nuovi per goderti un'esperienza di storia in cui la Sposa di Junkenstein cerca vendetta contro chi è responsabile della morte del suo creatore. Avvicinandoci all'anniversario della vendetta del folle dottore, scopri di più sull'evento di quest'anno direttamente dalla scrivania del lord di Adlersbrunn.

Completa le sfide per sbloccare ricompense speciali, come la cartolina Tramonto su Adlersbrunn, il portafortuna Jack-o'-lantern, PE del Pass Battaglia e altre ricompense da brivido. Il Dott. Junkenstein in persona farà il suo grande ritorno nella rissa cooperativa originale de La Vendetta di Junkenstein, per un periodo limitato a Halloween da Brividi 2022.

Da adesso fino all’8 novembre, unisciti ai tuoi fedeli compagni e affronta nuovi orrori infestanti nel cercare di difendere Eichenwalde... oppure diventa vittima della ritorsione della Sposa.

Niente scherzetti, solo dolcetti

Sblocca ancora più ricompense paurose durante Halloween da Brividi seguendo i tuoi streamer preferiti su Twitch! A partire da oggi fino al 1 novembre alle 20:00 CET, tutti i canali di streaming della categoria di Overwatch 2 offriranno degli inquietantemente inquietanti Twitch Drop.

Gli spettatori otterranno le seguenti ricompense:

·

Guarda per 2 ore: spray Winston Lupo Mannaro

·

Guarda per 4 ore: modello leggendario Winston Lupo Mannaro





Non scordarti di collegare l'account di Twitch tramite Battle.net per ottenere le ricompense. Chi ha cambiato la password dall'ultima campagna dovrà accedere nuovamente all'account per riscattare i Twitch Drop futuri. I Twitch Drop di Halloween da Brividi sono inoltre disponibili su tutte le piattaforme, nelle regioni dell'America del Nord, Europa, America Latina, Australia/Nuova Zelanda, Taiwan, Corea e Sud-est Asiatico.

Il fato chiama, la fortuna segue

Oltre ai tormentanti eventi festivi, abbiamo anche un fine settimana con PE delle partite raddoppiati dal 28 al 31 ottobre, rispettando la promessa della settimana d'uscita.

Siamo lieti di approfondire La Vendetta di Junkenstein tramite Furia della Sposa, nonché fornire nuovi modelli e pacchetti tenebrosi disponibili nel negozio e nella Galleria eroi. È il primo evento di Halloween da Brividi in Overwatch 2, non vediamo l'ora di accompagnarti in queste terrificanti festività da oggi fino al 8 novembre!

Altre News per: halloweenbrividioverwatch