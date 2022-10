MK2 entra nel metaverso

MK2 entra in The Sandbox per creare la prima casa interattiva del cinema d’autore





La storica casa di produzione e distribuzione francese debutta nel metaverso per proporre ai cinefili una nuova idea di sperimentare e celebrare la Settima arte







The Sandbox, uno dei principali mondi virtuali di gioco decentralizzati e sussidiaria di Animoca Brands, e MK2, una delle principali società francesi che promuovono il cinema d’essai, hanno annunciato oggi di aver stretto una partnership per creare nuove esperienze cinematografiche ambientate nel nuovo Mk2 Park, la prima casa del cinema d’autore presente nel metaverso.

Il “parco” proporrà un’esperienza innovativa, con un cinema all’aperto situato tra le nuvole, sopra una gigantesca e spettacolare giostra. L’hub social destinato a una fruizione multigiocatore sarà anche popolato da minigiochi a tema cinematografico, attrazioni e riferimenti cinematografici iconici. L’obiettivo è fornire agli amanti del cinema un luogo in cui giocare, sperimentare nuove forme di interazione e socializzazione attorno all’amore per la Settima arte in tutti i suoi aspetti, inclusa l’idea del cinema come luogo perfetto per un incontro nel metaverso.

“Consideriamo il metaverso come un luogo d’incontro fra diverse forme d’intrattenimento ed espressioni culturali, ed è un piacere accogliere MK2 come il nostro primo partner cinematografico d’autore”, dichiara Sebastien Borget, COO e co-fondatore di The Sandbox. “Insieme abbiamo in programma di creare una destinazione per gli amanti del cinema che potranno così condividere la propria passione e divertirsi in compagnia nel metaverso”.

MK2 è una società nota per la creazione, la conservazione, la distribuzione e la promozione di film nuovi e classici in Francia e nel mondo. La sua collezione comprende pellicole di Charles Chaplin, François Truffaut, Agnès Varda, David Lynch, Céline Sciamma, Mati Diope molti altri cineasti. Degna di nota nel cinema d’essai mondiale, sia per il supporto al cinema che per la creazione di sale cinematografiche innovative, MK2 promuove la produzione di film di qualità e la realizzazione di centri che permettono continue scoperte creative. Progettati come luoghi di aggregazione e di diffusione della cultura, i cinema di MK2 includono aree di dibattito e discussione.

Da sempre impegnata a far dialogare il cinema con tutte le altre arti, MK2 ha svolto un’importante funzione da pioniere nell’ambito delle tecnologie immersive, grazie all’apertura nel 2016 di MK2 VR, il primo luogo per la sperimentazione della realtà virtuale in Europa. The Sandbox ora le offre un nuovo spazio per la creazione, l’espressione di sé e l'interazione sociale, estendendo così l’esperienza cinematografica in un luogo aperto a tutti, dove celebrare la cinefilia senza confini.

“Abbiamo sempre promosso un’idea di cinema vitale, come arte universale aperta a tutto il pubblico”, ha affermato Elisha Karmitz, CEO di MK2. “Portare la nostra visione nel metaverso con The Sandbox attraverso un’esperienza unica che celebra il cinema, è un'affascinante opportunità per riunire gli amanti del cinema di tutto il mondo in un nuovo spazio che favorisca nuove scoperte e possibilità creative”.

In parte immobiliare virtuale, in parte parco di divertimenti, The Sandbox abbraccia pienamente l’idea del metaverso come uno spazio digitale condiviso senza soluzione di continuità, in cui mondi ed eroi si incontrano per creare magie. MK2 si unisce a oltre 400 partner esistenti in The Sandbox, tra cui Warner Music Group, Ubisoft, The Rabbids, Tony Hawk, Gucci Vault, The Walking Dead, Snoop Dogg, Adidas, Deadmau5, Steve Aoki, Richie Hawtin, The Smurfs, Care Bears, Atari, ZEPETO e CryptoKitties. Tutti i partner condividono la visione del team di The Sandbox di consentire ai giocatori di creare le proprie esperienze utilizzando personaggi e mondi sia celebri che originali.





