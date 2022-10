ARRIVA “MONOPOLY IN VIAGGIO PER IL MONDO”

Dal 1935 a oggi ha fatto divertire più di 1 miliardo di giocatori in 114 Paesi e continua a farlo “senza passare dal Via!” grazie a nuove interessanti versioni. Con ben 22 destinazioni diverse da visitare e scoprire, carte diario di viaggio alla mano, è arrivato il momento di partire per un’emozionante partita con il nuovo Monopoly In Viaggio per il Mondo. Con tanto di pedine a timbro e tabellone cancellabile, i giocatori timbreranno i magnifici luoghi visitati come fossero pagine del passaporto e scopriranno curiosità su tante destinazioni diverse: è il gioco perfetto per gli appassionati di viaggi, l’ideale per scoprire luoghi e usanze, ma anche per scegliere il luogo preferito e pianificare le prossime vacanze in modo insolito e divertente, per intrattenersi al meglio in vista delle tanto attese ferie.



Insomma, Monopoly In Viaggio per il Mondo è la grande novità di casa Monopoly in vista del Natale 2022. Il mitico tabellone - per la prima volta cancellabile - si trasforma, infatti, in una cartina geografica dove segnare tutte le destinazioni e i luoghi stupendi visitati con le pedine che eccezionalmente diventano anche dei timbri autoinchiostranti. Sarà come sfogliare una guida turistica stracolma di curiosità e ricordi indimenticabili. Le Probabilità e gli Imprevisti si trasformano in carte Diario di Viaggio, timbrabili e con tutte le curiosità e le situazioni tipiche che possono sorgere in vacanza con tutta la famiglia. Le Proprietà, invece, saranno delle magiche location sparse per il mondo, per sognare e immaginare il prossimo viaggio con gli amici o con mamma e papà.



Giocabile da 2 a 4 giocatori dagli 8 anni in su, pur essendo una nuova variante del “grande classico” dei giochi in scatola, lo scopo finale del nuovo Monopoly In Viaggio per il Mondo è sempre quello di vincere, ma questa volta completando per primi il proprio itinerario di viaggio che prevede una serie di destinazioni da scoprire e conquistare con le pedine a timbro.









