Gli Indie al Milan Games Week & Cartoomics 2022

Videogame e fumetti, le due anime principali che compongonoquesta manifestazione unica, mostrano il loro volto indie. La kermessemilanese, come da tradizione, ospiterà anche quest’anno delle aree dedicateall’universo indipendente: da un lato gli sviluppatori di videogiochi italianinell’Indie Dungeon, dall’altro gli artisti di Indie Comics e Artist Alley

L’edizione 2022 di

Milan Games Week & Cartoomics

sarà la più grande di sempre e, tra la miriade diimperdibili appuntamenti che attendono i visitatori, ci sarà anche ampio spazioper il mondo

indie

a 360°, sia lato videogame sia lato fumetti. Dal

25

al

27 novembre

,

FieraMilano Rho

si trasformerà in un punto diriferimento per tutti gli appassionati, che potranno trovare nei

4 padiglioni

della kermesse tantissimi ospiti e attività.

INDIEDUNGEON

Glisviluppatori di videogiochi indipendenti italiani avranno la possibilità diesporre i loro lavori all’interno di Indie Dungeon, storicaarea della fiera che festeggia quest’anno il suo 10° anniversario, ormaiaffermatasi come lo showcase di videogiochi made in Italy di riferimento peril settore. Realizzata in collaborazione con IIDEA, l’Associazionedi categoria dell’industria dei videogiochi in Italia, dà la possibilità aglistudi di mettere in mostra le loro affascinanti creazioni per farsi notare damigliaia di appassionati e addetti ai lavori. Insieme agli altri, anche i 10studi di sviluppo selezionati tramite l’apposito Bando Indie 2022: BRDigital con IMAGO: Beyond the Nightmares, One O One Games conFury Roads Survivor,Middle Finger Entertainment e Ciao! Games con Eraze That!, Open Lab con Roller Drama, Fantastico Studio con Circle Of Football, Orbital Games con Basket Party,Adalot Networks con Satan Junior, Operaludica con Dragonero - L'ascesa di Draquir,Trinity Team con Bud Spencer & Terence Hill- Slaps And Beans 2 e Tiny BullStudios con Omen Exitio: 1927.

Insieme aquesti si potranno scoprire le ultime creazioni di Crystalia Games, Verse Zero, SeaRing, The Fox Software,Glasshouse, Giulychu Game Developer, Commodore.inc e Gravity Game Arise.

Nell’area Indie Dungeon sarà inoltre possibile scoprire i 5 videogiochi finalisti di Red Bull Indie Forge, l’innovativo progetto dedicato agli studi disviluppo indipendenti italiani targato Red Bull.Realizzato in collaborazione con IIDEA, Indie Forge intendesostenere concretamente l’ecosistema dello sviluppo di videogiochi in Italia edare linfa vitale all’industry, per portare alla luce la fucina di talenti madein Italy, ma che al momento non ricevono il supporto che meritano. Oltreall’importante sostegno di Red Bull, lo studio vincitore potrà contaresu BigRock: in palio, infatti, c’è anche il supporto della più granderealtà nell’ambito dell’istruzione per la Computer Grafica in Italia.In particolare, lo studio autore del titolo campione avrà modo di collaborarecon il cosiddetto team RED, élite dei migliori studenti del master inComputer Grafica, Game e Concept Art, la punta di diamante della scuola, conl’obiettivo di fornire gli strumenti concreti per un salto di qualità effettivoper il vincitore.

I videogamefinalisti, selezionati da una giuria d’eccellenza, sono Venice2089 di Safe Place Studio, ambientatoin una Venezia che sta subendo i drammatici effetti del cambiamento climatico, ExtraCoin, avventura grafica a scorrimentoorizzontale di CINIC Games che si svolge in un mondo dove tutti gliesseri umani hanno dedicato la loro vita a un social network, Crime‘O Clock, gioco di indagine ed esplorativorealizzato da Bad Seed, Caracoles, party game sviluppato da Yonder, e Spanky’sBattle Swing, un platform creato da GreenFlamingo in stile cartoon anni ’30 in cui tutto, ma davvero tutto, si muovea tempo di musica electro swing.

Questivideogiochi saranno protagonisti delle prossime dirette sul canale Twitch RedBullIT, ogni giovedì dalle ore 16:00. Gli streaming proseguirannofino al 24 novembre e scandiranno il percorso verso la finalissima del 15dicembre, data in cui verrà proclamato lo studiovincitore.

Dall’IndieDungeon al main stage, Milan Games Week & Cartoomics dà grande spazio evisibilità alle migliori produzioni italiane che competono da pari con glistudi internazionali. Tanti sono i talk da non perdere per conoscere da vicino Reply Game Studios con Soulstice, Stormind Games con Batora:Lost Haven,Ubisoft Milan con Mario+ Rabbids Sparks of Hope, JyammaGames con Enotria The Last Song e Nacon Studio Milan che parlerà delle prossime novità.

INDIECOMICS & ARTIST ALLEY

MilanGames Week & Cartoomicsriparte quest’anno dal fumetto indipendente. Oltre venti realtà di fumettoautoprodotto e indie faranno parte della rinnovata area Indie Comics presentenel padiglione Electric Town durante il corso di tutta la manifestazione.Tra questi ci saranno Renape, Spaghetti Comics, BlackboardAutoproduzioni, Kuiry, Ultracani, Storie Brute, CargoViaggi Grafici, Green Moon Comics, Bounty Writers emolti altri. Mecenate Povero occuperà una piccola area aperta al pubblicocon la sua biblioteca di fumetti autoprodotti, a cui si potrà accedere per lalettura di qualche opera del passato o del presente, in un comodo spazio relax.In questo stesso spazio avranno luogo anche alcune presentazioni difumetti presenti in area Indie Comics, seguite da firmacopie a curadegli autori e delle autrici protagonisti. Nell’area, sarà presente con un suostand anche WOW - Il museo del fumetto di Milano.

Insiemeal mondo dell’autoprodotto, torna anche l'Artist Alley, la zona che tradizionalmenteè dedicata a chi contribuisce con le proprie illustrazioni alla creazione di unfumetto. Sempre ricca di artisti e artiste, in questa area saranno esposte ognigenere di produzioni artistiche legate a questo universo: disegni originali,stampe, fan art e molto altro.

L’attesaper

l’imperdibile appuntamento con Milan Games Week &Cartoomics 2022, fissato dal 25al 27 novembre 2022 a Fiera Milano Rho e organizzato da FieraMilano in collaborazione con Fandango Club Creators, è alle stelle e le sorprese che attendono ivisitatori non sono ancora finite: con ben 4 padiglioni dedicati,ce ne sarà davvero per tutti i gusti. I biglietti sono già disponibilisu

milangamesweek.it

e

cartoomics.it

.

Altre News per: indiemilangamesweekcartoomics2022