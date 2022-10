Ecco l'espansione VERA di Tower of Fantasy

Oggi, Level Infinite e Hotta Studio hanno annunciato che Vera, il primo importante aggiornamento per Tower of Fantasy, è ora disponibile gratuitamente sul sito ufficiale, oltre che su App Store e Google Play. Inoltre, per la prima volta, i membri della community di Steam potranno scaricare e giocare il gioco completo con la nuova espansione Vera a partire da oggi.



L'espansione Vera presenta due ambientazioni distinte: la natura selvaggia e irradiata del Deserto Gobby e, al centro, la città cyberpunk di Mirroria. La città scintillante può sembrare a prima vista un'oasi pronta a offrire una tregua dall'aspro Deserto Gobby, ma i Wanderer scopriranno presto che è piena di pericoli e segreti.



Entrambe le nuove aree dell'espansione Vera offriranno ai Wanderer una nuova serie di missioni, eventi, incursioni, istanze, mostri e boss leggendari da superare, oltre a nuovi veicoli da scoprire e armi da padroneggiare. È una sezione del Gobby del Deserto, nota come Grayspace, ad offrire la sfida più grande. Entrando nel Grayspace l'intero ambiente si oscura, portando con sé un senso di disagio e la possibilità di incontrare le Entità del Grayspace, i nemici che abitano questa zona. Nuovi nemici come il Puppet Singer e il Weaver si riveleranno temibili. Tutte le Entità del Grayspace si presentano sotto diverse forme e sono responsabili del crescente deterioramento della già fragile ecologia di Vera. Le più letali sono conosciute come Abyssant, ma per i Wanderer abbastanza coraggiosi da affrontarle le ricompense saranno generose. I giocatori dovranno anche prepararsi a sfidare i nuovi potenti boss del mondo di gioco, come il Magma sputafuoco e il letale cyber-stag, Rudolph.



L'espansione presenta anche l'introduzione del nuovo misterioso personaggio Ruby, con un set di abilità personalizzato tra cui la scarica aerea, la picchiata, la schivata e altro ancora, oltre alla sua arma esclusiva: Spark. Con queste abilità Ruby è pronta ad affrontare tutte le nuove sfide di Vera. L'espansione conterrà anche una missione segreta che rivelerà di più su come Ruby sta crescendo sotto le cure di Lin e degli altri.



Il nuovo trailer di Ruby



L'espansione Vera offrirà inoltre ai giocatori le più grandi ricompense di sempre: fino a 70 estrazioni e oltre se i giocatori soddisfano determinate condizioni e partecipano agli eventi. Questi includono un evento speciale a tempo limitato per Vera chiamato Mirroria Tour. I giocatori possono esplorare la città cyberpunk e diventare campioni di Mirroria Parkour per ottenere ricompense limitate. Nella sfida Ultimate Weapon, i giocatori potranno gareggiare per diventare l'esecutore più forte e guadagnare preziose ricompense come una reliquia SSR e altro ancora. Per maggiori dettagli: https://www.toweroffantasy-global.com/events/Vera-2.0-rewards



A proposito di Tower of Fantasy



Ambientato centinaia di anni nel futuro, dopo che l'umanità è sfuggita al collasso dell'ambiente terrestre ed è fuggita sul lontano pianeta di Aida, l'azione open-world di Tower of Fantasy ha riscosso un grande successo tra i giocatori in Cina e presto anche i giocatori del resto del mondo potranno godersi a pieno il titolo. I giocatori potranno sperimentare uno stile artistico sci-fi post-apocalittico ispirato agli Anime, uno sviluppo libero dei personaggi, obiettivi coinvolgenti e combattimenti entusiasmanti attraverso battaglie avvincenti e un'emozionante esplorazione del mondo di gioco.



