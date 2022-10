EDIZIONE PLATINUM DI FARMING SIMULATOR 22

L’EDIZIONE PLATINUM INTRODUCE NUOVE MECCANICHE DI GIOCO E NUOVI MACCHINARI





L’editore e sviluppatore GIANTS Software ha svelato alcune delle numerose novità di giocointrodotte nell’universo di Farming Simulator con il rilascio della versione Platinum il prossimo 15 novembre.

I fan possono scoprire nuovi elementi di gioco con un demolitore idraulico, marcatori di alberi, argani e sistemi di gru a cavo su una mappa completamente nuova nel Pacifico Nordoccidentale. Questi nuovi elementi sono disponibili con delle macchine ricreate in modo assolutamente autentico, che intensificano il livello di agricoltura e silvicoltura in Farming Simulator 22.

ARGANI E SISTEMI DI GRU A CAVO SPOSTANO I TRONCHI CHE HAI CONTRASSEGNATO

La Silverrun Forest è un enorme scenario open-world con oltre 20.000 alberi. Ai giocatori vengono proposti dei nuovi contratti per rimuovere gli alberi secchi contrassegnati. Inoltre, i giocatori possono a loro volta contrassegnare degli alberi, utilizzando diverse vernici spray e simboli, disponibili in particolare nella modalità multiplayer.

I nuovi marchi introdotti con la versione Platinum hanno l’equipaggiamento adatto per trasportare i tronchi fuori dalla foresta. Gli argani sono agganciati ai trattori, tramite delle funi metalliche – in grado di sollevare fino ad un massimo di dieci tronchi. Un terreno impervio richiede dei macchinari avanzati: una gru a cavo,come il Koller K307c-H, posizionato su una salita molto ripida, estende i cavi per centinaia di metri per trasportare i tronchi in salita e in discesa per superare paesaggi molto impegnativi.

Con il demolitore idraulico sono possibili molte nuove attività: il Paladin SFB 750 è lo strumento da scegliere quando grandi rocce bloccano il passaggio per piantare nuovi alberi oppure per convertire un’area in un campo per la coltivazione. Agganciato ad una pala compatta, frantuma l’ostacolo in piccoli pezzi.

EDIZIONE PIENA DI DIVERTIMENTO PER CAMPI E FORESTE

Il nuovo contenuto sarà disponibile con l’edizione Platinum, la simulazione agricola più completa di sempre, con oltre 500 veicoli e strumenti di oltre 150 produttori. I giocatori già in possesso del gioco base di Farming Simulator 22, che ha venduto milioni di copie, possono integrare la loro esperienza di gioco con l’espansione Platinum, che aggiunge 5 nuovi marchi e 40 nuovi veicoli. Parte dei contenuti verrà rilasciata attraverso un Day One Update gratuito.

Farming Simulator 22 è disponibile per PC, Mac, PlayStation5, Xbox Series X|S, PlayStation4, Xbox One e Stadia. Farming Simulator 22 – Platinum Edition verrà rilasciato il 15 novembre. È disponibile un Year 1 Season Pass, che include l’espansione Platinum ed estenderà ulteriormente il contenuto del gioco in futuro. GIANTS Software, inoltre, continuerà a rilasciare aggiornamenti gratuiti e contenuti generati dagli utenti nell’apposita interfaccia all’interno del gioco.

