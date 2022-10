Esendex partecipa al Forum Retail 2022

Esendex, business provider leader nelle soluzioni per la comunicazione mobile a livello internazionale, annuncia la propria partecipazione come executive sponsor a Forum Retail 2022, il più grande networking hub per la community del Retail, che si terrà il prossimo 25 ottobre presso Fiera Milano MiCo.

Cruciali nel sostenere l?industria retail nel periodo della pandemia, la tecnologia e il digitale hanno e avranno sempre più un ruolo fondamentale per questo settore. In particolare, per quanto riguarda la Customer Experience sono nello specifico gli strumenti di mobile messaging a fare la parte del leone, dal momento che lo smartphone è oggi il touchpoint privilegiato con la clientela.

Al Forum Retail 2022 Esendex presenterà le proprie innovative soluzioni di conversational messaging, tra cui spiccano WhatsApp Business Platform, SMS e Chat Multicanale, che rappresentano oggi i migliori alleati per i retailer, consentendo la creazione di conversazioni più coinvolgenti con i clienti, in modo da rafforzarne il legame e favorirne la fidelizzazione.

Esendex sarà presente al Forum Retail 2022 allo stand 16B.

