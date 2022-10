TUTTI GLI ACCESSORI E I GADGET

DELL'ATTESO FILM MARVEL!

Il 9 novembre il nuovo capitolo del Marvel Cinematic Universe approderà nei cinema. Wakanda Forever, attesissimo sequel del campione d'incassi del 2018 e primo cinecomic ad essere candidato come miglior film ai premi Oscar, tratterà del lutto che il paese deve vivere in seguito alla scomparsa improvvisa del loro re T'Challa, interpretato dall'attore Chadwick Boseman, diventato una vera e propria icona.







I wakandiani dovranno trovare un nuovo protettore che li possa difendere da una terribile minaccia arrivata dagli abissi. Per l'occasione ecco i nuovi accessori e gadget per celebrare Pantera Nera!





Funko presenta la nuova linea di Pop! ispirati ai protagonisti dei film. Sono anche disponibili le versioni portachiavi per portare sempre in giro i propri eroi preferiti!

Loungefly propone nuovi originali design che richiamano le tradizioni wakandiane. In pelle vegana, è l’accessorio perfetto per mostrare ovunque la propria passione!







Hasbro all’interno della collezione Marvel Legends, presenta il nuovo casco elettronico di Black Panther. La replica 1:1 è perfetta in ogni dettaglio, un pezzo da collezione imperdibile per ogni fan Marvel.

Ma non è tutto. Per i più piccoli Hasbro propone la nuova maschera e gli artigli inspirati a Pantera Nera. Completi di luce e di suoni faranno sentire tutti i bambini dei veri wakandiani!





Rubie's celebra il nuovo film con i costumi e gli accessori ispirati agli outfit di Black Panther! Fedeli agli originali, faranno diventare tutti i bambini dei veri supereroi!





