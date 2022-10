Svelato il futuro di SILENT HILL

Motoi Okamoto (Production Manager) ha commentato:

“SILENT HILL torna con una qualità impareggiabile. Siamo orgogliosi di annunciare l'uscita di SILENT HILL 2 per PlayStation e Steam, il meglio della serie SILENT HILL. Attendete con ansia questo incredibile remake realizzato da un gruppo di esperti del genere horror”.

Il compositore Akira Yamaoka ha aggiunto:

“SILENT HILL è da sempre fonte di ispirazione per me. Sono profondamente grato di essere stato coinvolto in un'opera così tanto amata. Una nuova storia sta per svolgersi. Vi prego di attendere con fiducia il momento in cui potrete immergervi di nuovo in questo mondo”.

Il concept artist Masahiro Ito prosegue:

“Pyramid Head sta per tornare. Un nuovo viaggio per chi conosce la versione originale, la storia della sua genesi per chi conosce il personaggio. E... il viaggio più memorabile dell'uomo più vicino al mostro”.

Piotr Babieno CEO di Bloober Team conclude:

“SILENT HILL 2 è stato il gioco che ha plasmato la nostra visione collettiva in Bloober Team. È il gioco che ci ha spinto a iniziare la nostra avventura nello sviluppo di videogiochi. Ora ci troviamo di fronte a una sfida estrema. Una sfida che consiste nel tradurre i ricordi giovanili legati al gioco che più abbiamo amato in un linguaggio accessibile ai player moderni, creando allo stesso tempo un'esperienza fedele all'originale. Più di 20 anni fa, un team KONAMI di menti brillanti ha sviluppato uno dei giochi più straordinari nella storia dell'intrattenimento videoludico. Collaborando insieme, KONAMI e Bloober Team faranno in modo che SILENT HILL 2 risplenda ancora una volta stabilendo nuovi standard per il genere e offrendo un'esperienza indimenticabile alla nuova generazione di fan. Con il nostro lavoro, siamo determinati a dimostrare che Bloober Team sta scalando le vette del possibile e punta al massimo nello sviluppo di videogiochi. Non vediamo l'ora di mostrare ai giocatori il nostro lavoro”.