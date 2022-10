Previsioni Meteo Novembre : Il caldo anomalo potrebbe proseguire

Ilcontinuare anche nel prossimo mese. Secondo gli ultimi aggiornamenti, le probabilità di unsenza precedenti sono sempre più alte. È molto probabile che ildi queste settimane possa continuare nel mese successivo. Secondo gli ultimi aggiornamenti, le possibilità di unsenza precedenti sono notevoli.

Qualcosa in termini di tempo e clima sta cambiando nel nostro paese, a causa degli effetti del riscaldamento globale. Si sta verificando un blocco atmosferico. Si tratta di un campo anticiclonico bloccato per lungo tempo su una vasta area, con l'effetto di allontanare eventuali perturbazioni atlantiche e focolai di freddo dal Polo Nord. Di solito è una situazione che si verifica in estate, ma è anche tipica del mese di ottobre, chiamato ottobre. Un periodo in cui l'alta pressione domina per giorni, determinando condizioni di stabilità atmosferica, un clima di fine estate e una quasi totale assenza di piogge.

Quest'anno c'è stato anche un doppio ottobre. Dopo la doppia Ottobrata, potrebbe arrivare una Novembrata per l'avanzata dell'anticiclone africano, che porterà tempo stabile e temperature oltre le medie climatiche, soprattutto al Centro-Sud e nelle Isole Maggiori, con l'assenza di precipitazioni. Si tratta di segnali particolarmente inquietanti, che confermano il cambiamento climatico ei suoi effetti in Italia. Il rischio maggiore riguarda la siccità. Il caldo di Novembre non è una novità assoluta, come testimonia il detto popolare che parla dell'Estate di San Martino (che si festeggia l'11 Novembre).

La leggenda di San Martino narra che durante una notte molto fredda, Martino da Tours incontrò un pover'uomo, al quale donò metà del suo mantello per proteggerlo dal freddo. Dopo un po' diede l'altra metà a un altro uomo. Lasciato al freddo, Martino si riscaldava con i raggi di un sole cocente, apparso per miracolo. Le ondate di caldo si sono già verificate, ma ora la loro frequenza è molto più alta.

