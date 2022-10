Pulizia intestinale: perché è importante farla?

La pulizia intestinale è un’operazione di routine per nulla invasiva (esterna) e che fa bene. La ricerca scientifica infatti asserisce che è estremamente importante poiché permette di scongiurare diverse patologie dannose per l’intestino, e nel contempo si rivela preziosa per bandire alcuni fastidiosi sintomi giornalieri. In riferimento a quanto sin qui premesso, vediamo cosa si intende per pulizia intestinale e perché è importante farla.

Qual è la teoria dietro la pulizia naturale dell’intestino?

Una delle principali teorie alla base della pulizia intestinale è un'antica credenza chiamata teoria dell'autointossicazione. Questa è la convinzione che gli alimenti non digeriti causino l'accumulo di muco nel colon che produce tossine, e entrano poi nella circolazione sanguigna avvelenando il corpo. Alcune autorità mediche affermano tra l’altro che queste tossine causano una vasta gamma di sintomi, come ad esempio: affaticamento, mal di testa, aumento di peso e bassa energia. Per questi motivi, effettuare la suddetta pulizia è importante, e per renderla efficace basta attenersi ad alcune regole ben precise e optare per il protocollo Bromatech pulizia intestinale che si rivela prezioso per centrare l’obiettivo prefissato.

Quali sono i benefici della pulizia intestinale?

Le indicazioni sulla salute fornite dalle aziende farmaceutiche di prodotti per la pulizia dell’intestino sono ampie e di vasta portata. Il loro obiettivo principale è di ripulire l’intero tratto da grandi quantità di rifiuti stagnanti presumibilmente tossici e incrostati sulle pareti del colon. In tal senso, si aiuta il corpo a lavorare meglio e in modo sano. Questi benefici sono molteplici; infatti, la pulizia intestinale migliora il sistema immunitario, favorisce la perdita di peso e riduce il rischio di gravi patologie del colon per cui è sicuramente una buona scelta. I movimenti intestinali infatti da soli non sono sufficienti per ripulire il colon, anche se sappiamo che il corpo è in grado di produrre batteri naturali e che tornano utili per disintossicare i rifiuti alimentari.

Quali sono i migliori modi per pulire l’intestino?

Per ottimizzare la pulizia dell’intestino esistono fondamentalmente due modi. Il primo è di consultare un medico allo scopo di sottoporsi all'irrigazione del colon, mentre il secondo risulta non invasivo poiché consiste nell’utilizzo di integratori in polvere o liquidi da assumere per via orale. L’idea è di aiutare il colon e il tratto intestinale ad espellere il suo contenuto. Questi prodotti che citiamo come protocollo Bromatech si rivelano utili per trattare tutte le principali problematiche di carattere intestinale come ad esempio disbiosi, colon irritabile e gonfiore. Le fasi del suddetto protocollo si rivelano preziose poiché oltre a una profonda pulizia del tratto intestinale eliminano anche tutti batteri cattivi, fornendone nel contempo altri buoni. Per ottenere i migliori risultati, è però importante seguirlo con parsimonia attenendosi alle indicazioni fornite dal brand produttore che nello specifico propone quattro confezioni ben distinte ossia: una di Enterelle Plus (probiotici) che comprende 24 capsule, un’altra di 30 capsule di Bifiselle (fermenti lattici), seguita poi da una di 30 capsule di Ramnoselle (eccipienti vari e fermenti lattici vivi)) e di 24 capsule di Serobioma (fermenti lattici con probiotici).

