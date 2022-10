ASUS: arrivano le schede madri AMD B650

ASUS lancia quattro nuove famiglie di schede madri AMD B650

Un'ampia gamma di schede, progettate sulla piattaforma AMD AM5 B650E/B650,

offrono slot PCIe 5.0, supporto DDR5, connettività USB ad alta velocità, ASUS Q-Design

e molto altro ancora

PUNTI CHIAVE

· Funzioni di nuova generazione: grazie al supporto di moduli dimemoria DDR5 e dispositivi PCIe® 5.0, tutte le schede madri ASUS B650 offrono ampia larghezza di banda e connettività migliorate.

· Predisposizione per l'overclock: tecnologiaAMD PBO avanzata, Dynamic OC Switcher e Core Flex consentono le massime prestazioni per ogni gioco e qualsiasi carico di lavoro

· ASUS Q-Design

: design innovativo, con caratteristiche intuitive per semplificare l'installazione, la risoluzione dei problemi e l'aggiornamento di schede grafiche, unità M.2 e moduli di memoria





ASUS ha annunciato una nuova estesa gamma di schede madri basate sulla piattaformaAMD B650 e B650E, progettate tutte per offrire un valore straordinario a chiunque stia assemblando un PC di nuova generazione e per indirizzare ogni utente verso il modello più adatto alle proprie esigenze e budget.

Chi cerca una scheda madre per il gaming, capace di prestazioni eccezionali e arricchita da uno stile unico, la gamma ROG Strix offre la soluzione ideale. Dall'ammiraglia ROG Strix B650E-E Gaming WiFi alla compatta, ma potenteROG Strix B650E-I Gaming WiFi, questi modelli offrono funzioni di high end insieme ad un look sempre accattivante. Per una soluzione gaming più “semplice” ma con funzionalità essenziali ed un design “senza fronzoli”, la scelta è indiscutibilmente data dalla famiglia TUF Gaming: disponibili in formato ATX o micro-ATX, queste schede offrono tutto ciò di cui gli utenti hanno bisogno per una build gaming affidabile.

I gamer, tuttavia, non sono gli unici utenti ad ambire a tutto ciò che inuovi processori AMD Ryzen™ serie 7000 hanno da offrire. Per i professionisti creativi, o per chiunque aspiri a esprimere il proprio talento ad un livello superiore nei vari ambiti della computer graphics, fotografia, video editing, ingegneria o design, la scheda madre ProArt B650-Creator offre completa connettività e stile raffinato. A completare la gamma anche una vasta selezione di schede madriASUS Prime, che offrono tutto ciò di cui gli utenti hanno bisogno per costruire una build solida, dalle prestazioni eccellenti.

Una piattaforma elevata alla potenza del cinque

Le schede madriASUS B650E e B650 offrono un ricco set di funzioni di nuova generazione. Uno dei cambiamenti più importanti della nuova piattaforma è il socket della CPU, ora di tipo LGA (land grid array):AMD Socket AM5. A differenza delle precedenti piattaforme desktop di AMD, i pin ora si trovano sulla scheda madre, rendendo meno probabili eventuali piegamenti o danni accidentali ai contatti durante l'installazione della CPU. Il nuovo socket supporta un TDP fino a 170 watt, consentendo prestazioni di elaborazione eccezionali per CPU con un numero elevato di core in carichi di lavoro pesanti.

Il socket della CPU non è l’unica novità. Le schede madri B650E e B650 supportano la più recenteRAM di tipo DDR5, che offrono una larghezza di banda dati superiore del 50% rispetto alla memoria della precedente generazione. Le memorie DDR5 rendono disponibile unnuovo livello di prestazioni e le schede madri ASUS offrono una serie di ottimizzazioni hardware e firmware che consentono agli utenti di eseguire efficaci overclockcon kit abilitati, per superare ogni limite.

Le schede madri B650E/B650 vantano anche connettivitàPCIe 5.0. Ogni opzione della gamma ASUS include almeno uno slot PCIe 5.0 M.2 integrato e pronto per le unità di storage più veloci sul mercato. Una scheda madre ASUS B650E è la soluzione perfetta anche per creare un PC capace di sfruttare al massimo le schede grafiche PCIe 5.0 di nuova generazione: i modelli di fascia più alta vantano almeno uno slot PCIe 5.0 x16. Grazie ad una velocità di trasmissione doppia rispetto a PCIe 4.0, il nuovo standard fornisce la larghezza di banda necessaria per arricchire le schede madri ASUS B650E/B650 anche di una selezione completa di porte ad alta velocità. Ogni scheda madre ROG Strix, TUF Gaming e ProArt B650 è dotata infatti di unaporta high-speed USB 3.2 Gen 2x2 Type-C.

Massime prestazioni e stile inconfondibile: questa la famiglia ROG Strix

La linea ROG Strix riprende il DNA ROG dei modelli high end e lo distilla in schede madri gaming adatte per ogni build, dai setup gaming di tipo ATX, attrezzati di tutto punto, alle configurazioni compatte Mini-ITX. Qualunque sia la scheda ROG Strix scelta, c'è sempre la garanzia di poter contare su circuiti di fascia alta, elementi di design distintivi e funzioni esclusive, progettate per migliorare l'esperienza di gioco. I pannelli I/O integrati facilitano il processo di installazione e sono splendidi da ammirare dalle "finestre" laterali di ogni chassis. Gli avanzatiVRM sono pronti per sostenere al meglio i processori AMD Ryzen serie 7000, mentre WiFi 6E e Ethernet da 2,5 Gb con tecnologia Intel offrono connettività evoluta a reti all'avanguardia. E l'audio gaming di ASUS è davvero leader del settore, perché immerge gli utenti come mai prima d'ora grazie al codec ALC4080 e all'amplificatore Savitech SV3H712.

Per chi vuole dilettarsi con il fine tuning o il tweaking del nuovo processore AMD Ryzen serie 7000 per ottenere le massime prestazioni, i modelli ROG Strix sono in assoluto le scelte migliori, ideali per un overclock stabile e sicuro. Basta un rapido accesso alBIOS UEFI per aumentare i clock nei carichi leggeri tramite la tecnologia AMD Precision Boost Overdrive (PBO , che migliora la reattività complessiva del sistema per la maggior parte dei builder. Per ottenere un maggiore controllo manuale sulle prestazioni della CPU,ROG Strix B650E-E Gaming WiFi e ROG Strix B650E-I Gaming WiFi soddisfano ogni volontà di spingere il processore al limite. Entrambi offrono soluzioni di alimentazione particolarmente robuste e l'accesso agli strumentiDynamic OC Switcher e Core Flex.

Pronti all'azione con le schede madri TUF Gaming

Se le priorità principali per una scheda madre sono un funzionamento affidabile, una estetica curata e solide prestazioni gaming, la gamma TUF Gaming rappresenta certamente un'opzione ideale. ASUS, infatti, ha progettato queste schede per offrire opzioni di qualità ed assicurare elevata longevità.

Le schede madriTUF Gaming B650 sono una eccellente proposta di valore per una build gaming AMD Ryzen di nuova generazione. Disponibili in fattori di forma ATX o micro-ATX, queste schede garantiscono ilsupporto DDR5, uno slot PCIe 5.0 M.2 per uno storage incredibilmente veloce euna porta USB 3.2 Gen 2x2 USB Type-C integrata per una connettività altrettanto veloce e versatile. Ethernet a 2,5 Gbps ad alta larghezza di banda è integrata di serie mentre il WiFi 6 garantisce connessioni sempre veloci.

Per completare ed arricchire una scheda madre TUF Gaming con una serie di componenti e periferiche dall’aspetto coerente, ASUS ha sviluppato la TUF Gaming Alliance, una collaborazione con i principali brand di componenti per PC che aiuta a garantire la compatibilità ed interoperabilità tra un'ampia gamma di elementi come chassis, alimentatori, soluzioni di raffreddamento per la CPU, kit di memoria e altro ancora. Con l'aggiunta costante di nuove partnership e componenti, la TUF Gaming Alliance continuerà a crescere sempre più forte nel tempo.

ProArt: prestazioni elevate e stile sofisticato per tutti i creator

I gamer possono non essere gli unici a pianificare nuove build pensate per sfruttare le più recenti CPU Ryzen di AMD. Professionisti e creativi, come ingegneri, designer, videografi, animatori e sviluppatori di giochi, tendono tutti ad avere flussi di lavoro intensi che vanno a sfruttare appieno leCPU multicore, la RAM DDR5 ad elevata larghezza di banda e lo storage PCIe 5.0 ultraveloce che offre la nuova piattaforma AMD. Per tutti loro, e non solo, le schede madri ProArt offrono connettività eccezionale, numerose opzioni di archiviazione ad alta velocità e uno stile professionale, definendosi così come un must nella categoria.

La schedaProArt B650-Creator porta avanti questa tradizione con un set di funzionalità che assicura incredibile valore ad ogni build pesata per le attività più creative, ma attenta anche al budget. Ilsupporto DDR5 sfrutta la larghezza di banda bruta fornita dai più recenti kit di fascia alta, mentre loslot PCIe 5.0 M.2 consente di godere delle velocità di trasferimento vertiginose di un'unità all'avanguardia. Non solo. ProArt B650-Creator offre anche undoppio slot PCIe 4.0 x16 in grado di funzionare in una configurazione x8/x8 per sfruttare appieno una coppia di schede grafiche.

Una connettività versatile è un must per qualsiasi workstation creativa, e ProArt B650-Creator include un connettore per una porta USB 3.2 Gen 2x2 Type-C sul pannello frontale con Quick Charge4+ al fine di ricaricare comodamente e rapidamente ogni dispositivo esterno. ASUS ha anche integrato una delle porte USB 3.2 Gen 2 Type-C sul pannello I/O posteriore per offrire una modalità alternativa per un output DisplayPort 1.4 fino a 8K/60Hz, assicurando la più ampia flessibilità d’impiego, sia che gli utenti vogliano utilizzare la porta per trasferimenti di file ad alta velocità a 10 Gbps, sia che necessitino di collegare un display aggiuntivo ad alta risoluzione.

ASUS Prime: la scelta per non sbagliare

Le schede ROG Strix, TUF Gaming e ProArt si candidano idealmente come la scelta di gamer e utenti esperti, pronti a estrarre fino all'ultimo Hz di prestazioni dai loro PC. Le schede madri ASUS Prime, invece, pur offrendo molte delle funzionalità più evolute delle altre famiglie di prodotto, rappresentano un'ottimasoluzione per build indirizzate al lavoro ed alla produttività quotidiana, ideali per realizzare un PC più “economico”che racchiuda capacità a 360 gradi in un design spesso minimalista, ma sempre raffinato.

ASUS offre quattro varianti di schede madri Prime basate su B650, potendo scegliere tra i fattori di formaATX e micro-ATX per esprimersi al massimo sulla rete wireless, senza mai rinunciare alle performance su rete cablata ad alta velocità tramite uncontroller Ethernet Realtek da 2,5 Gbps, a cui si aggiungono uno slot PCIe 5.0 M.2 e supporto DDR5.

Le schede Prime B650 consentono anche agli utenti di aggiornare facilmente il processore della propria build: tramiteBIOS FlashBack possono eseguire rapidamente l'update del firmware della scheda, semplicemente, con solo un alimentatore e un'unità flash USB.

La tua build, con i migliori componenti ASUS per il fai-da-te

ASUS ha costruito nel tempo la sua reputazione a livello globale proprio sulla qualità e sulle prestazioni della sua gamma di schede madri. Oggi, ASUS offre lapiù ampia gamma di prodotti che include davvero tutto il necessario per costruire un PC completo, dalle schede grafiche ai case, dalle ventole per chassis ai dissipatori a liquido All-in-One, dagli alimentatori ai supporti per schede grafiche, arricchite da una serie di accessori hardware tratti da un vasto ecosistema, quali una gamma completa di display, periferiche e soluzioni per il networking per completare il proprio setup e per costruirePC dall’estetica coerente e armoniosa, per configurazioni che rinnovano la leggendaria qualità delle schede madri ASUS in ogni singolo componente.

Gamer e creator cercheranno certamenteschede grafiche adeguate da affiancare alle nuove schede madri ASUS B650 o B650E per le loro nuove build Ryzen. Sia che si abbia necessità di una scheda grafica all'avanguardia, con una delle migliori GPU AMD o NVIDIA, sia che si prediliga un modello più conveniente, ASUS ha certamente una vasta gamma di opzioni tra cui scegliere.

Per quanti sono alle prime armi e per la prima volta stanno per iniziare la costruzione della propria build, o anche solo per trarre ispirazione per la prossima, consigliamo di visitare il portale PC DIY per informazioni più ricche sui prodotti ASUS, con video che illustrano il processo di creazione di un PC step by step e consigli sulle build che rendono più facile mettere insieme una lista di componenti completa e coerente. Assemblare un PC è più facile di quanto si possa pensare e ASUS è felice di aiutare gli amanti del PC “fai-da-te” ad iniziare.

TUTTI I MODELLI ROG STRIX

ROG Strix B650E-E Gaming Wi-Fi

In cima alla nuova gamma si trova certamente l'ammiragliaROG Strix B650E-E Gaming WiFi. È l'opzione premium per qualsiasi builder che intenda spingere la piattaforma AMD ai suoi limiti. In più, questa scheda è completata daun eccezionale set di funzioni. Una soluzione di alimentazione ottimizzata con 16+2 stadi di potenza combinati e 8+8 connettori dialimentazione ProCool offrono agli utenti la possibilità di overcloccare al meglio i processori AMD Ryzen serie 7000. Due slot PCIe 5.0 x16 sono pronti ad accogliere schede aggiuntive di nuova generazione. Quattro slot M.2 integrati, due dei quali pronti per PCIe 5.0, semplificano l'installazione di un array di storage velocissimo, per contenere la più ampia libreria di titoli. Per mantenere tutto al "fresco", ogni slot M.2 ha il proprio dissipatore ad alte prestazioni mentre enormi dissipatori VRM con pad termici ad alta conduttività utilizzano silenziosamente l'aria di raffreddamento che attraversa il case per mantenere i circuiti in condizioni operative del tutto confortevoli.

ROG Strix B650E-E Gaming WiFi rende l’assemblaggio di una build del tutto facile ed intuitivo. Il pulsante dedicato Q-Release sullo slot PCIe semplifica il rilascio di una scheda grafica dallo slot PCIe 5.0 x16 primario. L'esclusivo sistemaASUS M.2 Q-Latch assicura anche che gli utenti non perdano più le minuscole viti per ancorare il proprio drive M.2 durante l'installazione. Il supportoBIOS FlashBack™ vanta una nuova impostazione e funziona in modo davvero efficace e semplice, consentendo agli utenti di aggiornare il firmware della scheda con nient'altro che un alimentatore e un'unità flash USB. E con una selezione di connettività premium che include 19 porte USB, porte DisplayPort 1.4 e HDMI 2.1 e un connettore Thunderbolt 4, non ci saranno problemi ad assemblare configurazioni davvero al top.

ASUS ha arricchito la nuova piattaforma migliorando ulteriormente anche la sezione audio offerta sulle schede madri ROG Strix tradizionali ed aggiornandola al codec audio ALC4080 basato su USB che si abbina ad unamplificatore Savitech SV3H712 ad alte prestazioni, per veicolare un audio di qualità superiore in cuffie di livello audiofilo.DTS Sound Unbound offre invece un audio spaziale coinvolgente e la suiteASUS Sonic Studio III+ offre agli utenti un controllo preciso sull'output.

ROG Strix B650E-F Gaming Wi-Fi

Mentre per quanti amano l'estetica e sono contemporaneamente alla ricerca di un set di funzioni complete la soluzione ideale è la ROG Strix B650E-E Gaming WiFi, la ROG Strix B650E-F Gaming WiFi è per molti versi l'immagine speculare della sorella maggiore, offrendo però solo unoslot PCIe 5.0 x16 e uno slot per un'unità PCIe 5.0 M.2 di nuova generazione, quanto basta per la maggior parte delle build gaming.

Tuttavia, anche in questo caso si potrà fare affidamento su un set di funzioni ricco e sostanzialmente simile: la stessa finitura nera elegante impreziosisce i massicci VRM e dissipatori; accentiLED RGB Aura Sync forniscono un audace tocco di colore; del tutto analoghe anche le caratteristiche e funzionalità dell’invocativo design che rendono anche più facile il fai-da-te.

ROG Strix B650E-I Gaming Wi-Fi

Quando lo spazio diventa un fattore cruciale e prioritario, un sistema ATX potrebbe risultare troppo grande e una soluzione Mini-ITX invece ideale. In tutti questi casi la soluzione non può che chiamarsiROG Strix B650E-I Gaming WiFi, la nuova e compatta scheda ASUS che potrebbe stare facilmente nel palmo di una mano, ma offre un set completo di funzionalità gaming di fascia alta.

Grazie alla piattaforma B650E, integra sia uno slot PCIe 5.0 x16 che un PCIe 5.0 M.2, rendendola pronta per le schede grafiche più veloci di oggi e di domani. La sua selezione di connettività versatile e di fascia alta, inclusa unaporta USB 3.2 Gen 2 con modalità DisplayPort Alt, offre agli utenti praticamente tutto ciò di cui hanno bisogno per la loro build più compatta, cattiva o semplicemente sfiziosa. E alcune soluzioni comode, come lo pannello I/O premontato, semplificano anche il processo di assemblaggio, specie negli angusti confini di un case Mini-ITX.

ROG Strix B650-A Gaming Wi-Fi

Una build gaming a tema bianco ha sempre qualcosa di speciale: la finitura bianca concentra e amplifica l'illuminazione LED RGB e regala un aspetto pulito e coerente. A quanti programmano lo loro prossima build bianca, ASUS offre la nuovaROG Strix B650-A Gaming WiFi.

Come con tutte le schede madri ASUS B650E/B650, anche la ROG Strix B650-A Gaming WiFi vanta uno slotPCIe 5.0 M.2 integrato e supporto DDR5. Se uno slot PCIe 5.0 x16 crea maggiore appeal tra gli utenti gaming che puntano ad allestire nella propria build una scheda video di ultimissima generazione, questa scheda madre potrebbe attirare l’interesse di una vasta platea di pubblico considerando che lo slot PCIe 4.0 x16 è quanto serve per un’esperienza gaming coinvolgente con le attuali schede grafiche di fascia alta.

Disponibilità e prezzi

Le schede madri ASUS serie B650E / B650 sono già parzialmente disponibili sull’ eShop ASUS e in vendita presso gli ASUS Gold Store, i rivenditori aderenti al Programma Powered by ASUS e i principali Partner commerciali ASUS ad un prezzo consigliato al pubblico a partire da239,00 € € IVA inclusa.





