Tragedia sfiorata : Crolla aula magna Università Cagliari

La. Ieri sera, intorno alle 22, èta l'dell'del capoluogo sardo. Non ci sono vittime o feriti. Due ore fa l'ultima lezione era finita e l'era piena di studenti. Diverse squadre dei vigili del fuoco hanno lavorato per ore scavando tra le macerie. A dare l'allarme sono gli studenti universitari che abitano nella casa dello studente, che si trova poco distante dall'. Èto un edificio dell'di

L'edificio che ospita l'aula magna dell'ex facoltà di geologia è Crollato nel complesso del Magistero in via Trentino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per verificare - anche con l'utilizzo di droni - che non ci fosse nessuno all'interno dell'edificio, frequentato durante la giornata per le lezioni di lingua. L'edificio si trovava sul retro dell'edificio principale, vicino alla piazza che ospita la casa dello studente. Fino a poche ore fa era pieno di studenti. Al momento non si registrano feriti per il crollo di un edificio nell'area che ospita le facoltà umanistiche dell'Università di Cagliari nella tarda serata di ieri. La struttura, dove è presente anche un'aula magna, è infatti frequentata da studenti e docenti durante gli orari di apertura della Facoltà.

Sul posto, oltre ad alcune ambulanze, sono presenti diverse squadre dei vigili del fuoco anche con cani e droni da perquisire sotto le macerie. L'edificio di due piani Crollato all'interno della Facoltà di Lingue dell'Università di Cagliari aveva ospitato alcune lezioni fino a sera. Secondo quanto appreso, gli ultimi studenti hanno lasciato l'edificio che era chiuso intorno alle 20:00. Il crollo è avvenuto intorno alle 21,50 nell'edificio retrostante l'ingresso principale del complesso che ospita le facoltà di lettere e l'aula magna della facoltà di geologia. Al momento sembra esclusa la presenza di persone sotto le macerie, ma i vigili sono ancora operativi. Presenti anche il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu e il rettore Francesco Mola.

Altre News per: tragediasfioratacrollaaulamagnauniversitàcagliari