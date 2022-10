Editing: l'importanza di convertire video a mp4

Oggigiorno i video sono il tipo di contenuto multimediale più diffuso in assoluto, in grado di superare sia i contenuti audio il cui boom è avvenuto tra gli anni ’90 e Duemila, sia i contenuti visuali di immagini che hanno dominato l’ultimo decennio, grazie alla popolarità di piattaforme social come Facebook, Instagram e Pinterest.

Tuttavia, in circolazione esistono decine di formati video diversi, una varietà che in alcuni casi provoca problemi di compatibilità e non consente di visualizzare il contenuto video. In queste circostanze basta sapere come convertire il formato video, in particolare trasformando il file in MP4, il formato più popolare e compatibile con il 90% dei dispositivi in commercio.

Convertire video a MP4 è un’operazione sempre più comune nella quotidianità, ad esempio per guadare un film scaricato da internet sulla smart TV, oppure per vedere un filmato QuickTime in un dispositivo Apple in formato MOV su un pc Windows o un device Android. In altri casi, invece, può essere necessario convertire MP4 a MP3, ad esempio per convertire un video YouTube a MP3 e ascoltare il filmato in un file di solo audio.



Come convertire un formato video in MP4 in modo semplice e intuitivo

Per convertire un video cambiandone il formato è possibile ricorrere a un editor video come Filmora video editor , un software che consente di modificare un filmato e alterarne anche il formato senza comprometterne la qualità.

Nel dettaglio, Filmora è un programma di editing video molto popolare, con il quale è possibile convertire il formato di un video in maniera semplice e intuitiva, un’operazione che in pochi istanti consente di ottenere un contenuto video adatto alle proprie esigenze.

In particolare, nella guida “Come Convertire i Video in MP4 in 4 Modi” proposta sul sito web ufficiale, filmora.wondershare.it, viene spiegato come realizzare questo procedimento passo dopo passo.

Basta importare il video su Filmora, con tanti formati supportati dal programma, trascinare il filmato sulla timeline e se necessario mettere in ordine i diversi contenuti video per creare un file più grande. Infine non resta che cliccare su Esporta per avviare la conversione del video in MP4, salvando il file sul proprio computer.

Uno dei vantaggi di Filmora è rappresentato dal supporto a tutti i principali formati video, con la possibilità di convertire e salvare il file in formati diversi dall’MP4, ad esempio in MOV, AVI, MKV o MP3.

Ad esempio, è possibile convertire un video YouTube a MP3 per avere un contenuto di solo audio rispetto al filmato originale, per avere a disposizione la musica di un concerto o la voce di un discorso pubblicato come filmato nella piattaforma di video sharing.

Nella sua versione di prova Filmora rientra anche tra i 10 migliori convertitori video gratuiti 4k, infatti il software garantisce un’elevata velocità del processo, dando la possibilità di creare file non solo compatibili con pc Windows e Mac ma anche con dispositivi mobili Android e iOS.



Come convertire e ridurre le dimensioni di un video

La conversione di un video in un formato differente rispetto a quello originale offre numerosi vantaggi, tra cui la possibilità di ridurre le dimensioni del file. Diversi formati infatti occupano molto spazio nella memoria del proprio dispositivo elettronico, quindi è possibile scegliere di convertire un video in MP4 o FLV diminuendone le dimensioni per ottimizzare lo storage del proprio device.

Anche in questo caso Filmora si dimostra la migliore soluzione per modificare un video oltre a convertirne il formato, per gestire ogni operazione in modo facile e veloce attraverso un video editor moderno, potente e intuitivo.

Per ridurre le dimensioni di un video basta importare il file dal pc, eliminare le parti inutili utilizzando l’apposito indicatore rosso e selezionare un formato come FLV in quanto è fortemente compresso.

Inoltre, tramite le impostazioni avanzate in basso è possibile modificare altri parametri del video, come il bit rate, la risoluzione e il frame rate. Oltre alla conversione e alla compressione dei file audio, Filmora si distingue dagli altri software per le sue innumerevoli funzionalità di editing video, tra cui funzioni innovative come la conversione automatica di voce in testo e viceversa, i tantissimi effetti video disponibili nella piattaforma e la sincronizzazione automatica di audio e video.

