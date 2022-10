NACON ACADEMY: IL TUO CONTENUTO PROTAGONISTA

Entra a far parte della Nacon Academy crew e diventa un vero content creator

NACON ITALIA annuncia la nascita di NACON ACADEMY, la nuova community virtuale pronta ad accogliere gamers di ogni tipo che vorranno mettere in gioco il proprio talento.

Non importa quanti followers hai, ma cosa crei: con Nacon Academy il tuo contenuto diventa protagonista!

Nacon è una società del gruppo BigBen Interactive nata con la missione di riunire sotto un unico nome 16 studi di sviluppo, la pubblicazione di videogiochi AA e la progettazione e distribuzione di periferiche di gioco di alta qualità. Ed è proprio questa prestigiosa realtà ad aprire le porte a tutti gli appassionati di gaming e tecnologia che desiderano diventare protagonisti sui social firmati Nacon.

Entrare nella crew della Nacon Academy significa infatti diventare dei veri e propri content creators assistiti da un team di esperti del settore videoludico. I membri della community verranno guidati nella creazione di contenuti social di ogni tipologia: post, video, storie, reels, dirette e tanto altro. Le creazioni migliori saranno pubblicate sulle piattaforme social, permettendo così agli associati di vedere il proprio talento riconosciuto dal vasto pubblico di Nacon.

Ma non solo: i membri della community avranno accesso a una serie di contenuti esclusivi come call to action dedicate, scontistiche e premi, preview di videogiochi e inviti a fiere ed eventi presenti tutto l’anno. E ancora, non mancheranno opportunità di partecipazione a esperienze esclusive come la Nacon week a Parigi.

Sarà inoltre possibile dialogare in tempo reale grazie a una chat che permetterà di instaurare tra i membri della community e la squadra Nacon un rapporto ancora più stretto e diretto.

La Nacon Academy crew può già contare nomi ben noti alla comunità digitale che ruota intorno al mondo del gaming: Edoardo_fa_cose, Jessica Giorgia Senesi, The Sando, Diesmo e tanti altri content creators tutti da scoprire.

L’iscrizione al sito è completamente gratuita, e aderire alle diverse attività proposte permetterà agli utenti di accumulare un punteggio personale che crescerà in base alla partecipazione e all’impegno dimostrato.

I contenuti sono i veri protagonisti della Nacon Academy, dove ogni talento può emergere e ottenere visibilità e condivisione.

Link al sito di Nacon Academy



https://www.naconacademy.it/

